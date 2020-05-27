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國民黨團直播影片被下架 臉書回應了
罷韓投票倒數，國民黨立法院黨團及高雄市黨籍議員在記者會指控罷韓團體發放酒精噴霧涉及賄選，記者會全程透過臉書粉絲專頁直播，會後卻遭臉書下架。國民黨團抨擊，有幕後黑手站在臉書背後控制媒體、控制輿論，表達嚴正抗議。
國民黨團表示，昨日在臉書直播記者會結束不到十分鐘，影片卻被無預警下架，上周五（22日）舉行的「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，影片也在2小時後被臉書無預警下架，經多次詢問下才在4天後重新上架。
對此，臉書晚間回應，「我們發現部分用戶在使用 Facebook直播視訊時，因技術性問題導致直播結束後無法上傳影片至粉絲專頁，Facebook 正設法盡快排除此問題，我們很抱歉造成用戶的不便。」目前2個直播影片因故無法播出的問題，已經排除。
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