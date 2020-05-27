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振興券花1000換3000 柯文哲酸中央：脫褲子放屁
中央振興券規畫可用1000元換3000元，台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進行報告，議員鍾沛君質詢時問柯，振興券以1000元換3000元，但為什麼不直接發2000元就好？柯文哲聽了笑說好問題，也嘲諷這樣講太粗俗了，「脫褲子放屁」，那麼複雜。
鍾沛君說，柯文哲過去常講要取消冗事，但這很明確就是冗事，中央和地方會因此變很多事， 要民眾刺激內需經濟，最好方法是錢拿出去花，中央現在改稱6月沒辦法到，改到7月，這增加消費意願。至於會不會消費，柯文哲說，一定會被妻子陳佩琪收去。
對於柯文哲的說，市議員簡舒培質詢時，反問柯文哲，民眾花1000元，可以有3000消費，對政府來說是花2000、有3000元效果，雙方都賺，所以怎麼會沒效果？
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