聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市追加預算蓋遊客中心 柯文哲：回去看誰被我罵
北市觀光傳播局規劃要在漢中街45號蓋旗艦型遊客中心，北市府將國有地價購款列為追加預算，北市議員李明賢今天在北市議會質詢台北市長柯文哲，質疑這筆漢中街45號國有土地價購款，去年才動用二備金，現在又辦理追加預算？柯文哲表示，「的確很亂，回去就看誰要被我罵。」
李明賢質疑，北市府今年度第一次追加減預算，其中有一筆漢中街國有地價購案，去年才動用過二備金，今年又列追加預算。甚至柯市長之前曾批評桃機第三航廈擺明就是要追加預算，柯還嗆，誰是主事者？李明賢說，柯嗆桃機第三航廈，自己任內卻已追加七次預算。對此，柯文哲說，他承認成功市場、第一果菜市場追加預算，真的是且戰且走。
李明賢說，漢中街國有地價購款追加預算案，這筆預算未來審計部一定會有意見，這樣的編列不合理，要求市府不能讓議會背書，要求市府退回。北市副市長黃珊珊表示，去年動用二備金是規劃費、今年是國有地價購款追加預算。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言