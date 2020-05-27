北市追加預算蓋遊客中心 柯文哲：回去看誰被我罵

北市觀光傳播局規劃要在漢中街45號蓋旗艦型遊客中心，北市府將國有地價購款列為追加預算，北市議員李明賢今天在北市議會質詢台北市長柯文哲，質疑這筆漢中街45號國有土地價購款，去年才動用二備金，現在又辦理追加預算？柯文哲表示，「的確很亂，回去就看誰要被我罵。」

李明賢質疑，北市府今年度第一次追加減預算，其中有一筆漢中街國有地價購案，去年才動用過二備金，今年又列追加預算。甚至柯市長之前曾批評桃機第三航廈擺明就是要追加預算，柯還嗆，誰是主事者？李明賢說，柯嗆桃機第三航廈，自己任內卻已追加七次預算。對此，柯文哲說，他承認成功市場、第一果菜市場追加預算，真的是且戰且走。

李明賢說，漢中街國有地價購款追加預算案，這筆預算未來審計部一定會有意見，這樣的編列不合理，要求市府不能讓議會背書，要求市府退回。北市副市長黃珊珊表示，去年動用二備金是規劃費、今年是國有地價購款追加預算。