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北市府追加預算蓋遊客中心 議員批嫌錢太多？要求撤除

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員王鴻薇質疑，市府第一次追加減預算，竟夾帶漢中街45號增設遊客中心預算，由於周邊已有兩間派出所、兩處旅遊服務中心，這樣花錢是錢太多？記者林麗玉／攝影
北市議員王鴻薇質疑，市府第一次追加減預算，竟夾帶漢中街45號增設遊客中心預算，由於周邊已有兩間派出所、兩處旅遊服務中心，這樣花錢是錢太多？記者林麗玉／攝影

北市長柯文哲今天赴北市議會報告109年總預算第一次追加減預算案。北市議員王鴻薇質疑，市府第一次追加減預算，竟夾帶漢中街45號增設遊客中心預算。王質疑，市府打算花3.1億元，在西門町購地興建友善廁所、旅遊服務中心和機動派出所。但目前周邊方圓500公尺內，其實已有兩間派出所、兩處旅遊服務中心，這樣花錢，是嫌錢太多嗎？

對於議員的質疑，北市警察局長陳嘉昌表示，未來漢中機動派出所會撤掉。觀光傳播局長劉奕霆也表示，未來周邊的遊客中心也會撤除，北市府希望能在漢中街45號蓋一處功能旗艦型的遊客中心。

王鴻薇說，北市府去年底才宣佈將漢中、武昌兩個派出所整併，宣稱可以增加效率，但現在又要增設第二個機動派出所，僅方圓500公尺內就有三間派出所，難道不是打自己的臉？另外，目前捷運西門站內和西門紅樓內都有遊客中心設置，看不出在這麼小的範圍內設置三個旅遊服務中心有什麼用。

王鴻薇說，北市府的這個追加預算案，追加的莫名奇妙。王說，議員都會支持市府疫情紓困，不過對於漢中街45號增設為遊客中心，她要求撤掉。

另外，王鴻薇也質疑市府的減租紓困方式，規劃減租至8月份，但目前市府給予SOGO一個月減租5000萬元、新店IKEA減租1500萬元，面對疫情趨緩景氣回溫，北市府是否還要針對大型企業減租至八月，要求北市府詳細評估。

北市 王鴻薇 疫情

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