《振興牛步系列1》振興券遲未定案 政府還在測風向？

「政府的振興方案應該儘速定案，而不是拖拖拉拉測風向！」國民黨立委萬美玲在臉書批評，政府的振興方案一團混亂，從酷碰券、抵用券到振興券，民眾和商家望穿秋水，整整3個月還是盼不到拍板定案，百姓和商家還能撐多久？

民眾不想先掏錢

3月26日行政院提出「酷碰券」，「民眾需先消費才可扣抵25%，最高上限1,000元，但須綁定電子支付，並在特定店家消費。」民進黨立委蘇治芬說，雲林縣很多地方只有全聯和7-11；立委林岱樺更直白批評，酷碰券是「隱性排貧」，「弱勢族群不懂電子支付，說穿了經濟部是在暗助業者免費行銷，不花分文搶市占率。」

5月4日政策轉彎，改為僅發放「每人500元紙本抵用券」，「可直接消費，也可存入悠遊卡、一卡通等電子票證兌換。」但實際上是「先繳後領」，舉例來說，民眾可到郵局、超商拿1,000元現金換購1,500元抵用券，多了500元消費，等同打了67折，採用實名制、不排富，但「要先付錢」，這一點惹來很大爭議。

5月25日政策再次轉彎，改推「振興券」，「民眾得先支付現金1,000元，才可取得3,000元振興券，除電商外，所有消費都可使用。」會不會先掏1,000元買振興券，民眾尚在觀望，但已先存疑：「既然要回饋2,000元，為何不乾脆發2,000消費券？」而那些無法先掏出1,000元購物的人，是不是根本「沒資格」使用振興券？

全民助企業振興？

「說穿了，這項設計的精神，其實是在展示政府的控制欲及權威感。」媒體社論批判，「民眾非要親自大排長龍去購買振興券，人們才會銘記蔡政府的施惠恩澤，商家才懂得感謝蘇揆的德政。」發振興券勢必出現新一波排隊潮，政府若認為人民的時間就該耗費在這些程序上，「試問國家的競爭力將從何而來？」

「既然政府想幫助企業，直接補助企業即可，還要人民先拿1,000元出來幫你做政策執行？」網友點出關鍵。再者，此模式的目的若為活絡金流，但民眾已先以1,000的現金向政府兌換成振興券，屆時現金都卡在政府手中；而民眾拿振興券去跟企業消費，店家又要先以現金代墊貨款，如此真的能讓現金流動嗎？

「公司就算多了50%營利，跟勞工到底有什麼關係？」網友還說，「老闆邏輯是少賺50萬=虧50萬，多50%營利只是剛好打平。」政府雖滾動修正，但萬變不離其宗，就是不發現金，就是要老百姓先掏錢，就是不肯簡化流程，就是要讓民眾搞不懂政府在玩什麼把戲。

從以上種種觀察，振興券的規畫還大有改善空間，民進黨政府會從善如流嗎？

國民黨立委萬美玲在臉書批評，「政府的振興方案應該儘速定案，而不是如此草率測風向！」。

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