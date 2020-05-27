民進黨中執會熱議振興券 蔡英文提醒發放方式要簡單

行政院預計在7月開始發放振興券，對於政院朝向由民眾花1000元現金購買3000元振興券方式發放，今天在民進黨中執會也引發熱議，不少中執委抱怨，地方許多人聽不懂現在政府要推的振興券到底是什麼，也有人說，「發紅包就是要便民，不要給人不便」，對此主持會議的民進黨主席蔡英文回應，尊重大家的發言，也尊重行政院的做法，但直言「發放方式要簡單，讓民眾容易取得」。

據轉述，今天由行政院副院長陳其邁在中執會報告，說明行政院擬在7月推出振興券，但細節還在研擬。場內針對此議題發言熱烈，包括立委陳明文及王定宇都質疑，民眾可能無法理解，為何要花1000元現金去買3000元的振興券。

會中也討論到振興券發放方式到底要用實體券還是虛擬平台，多位中執委建議，虛擬平台不一定是所有人習慣的支付方式，不應用台北看天下。台北市議員許淑華也提到，未來實體振興券，可以由鄰里長來發送。

蔡總統在中執會前也被問到振興券問題，她表示，振興券和紓困時期的現金發放不一樣，目的在鼓勵消費，希望透過振興券的使用有消費效果，行政院說了，希望設計到最好，能好領、好用、多消費，這是最重要的目標。