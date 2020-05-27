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蔡總統逛誠品敦南 重溫過去逛書店的時光

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統下午抽空前往即將結束營業的誠品敦南店，重溫過去逛書店的時光，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。照片由總統府提供。
蔡英文總統下午抽空前往即將結束營業的誠品敦南店，重溫過去逛書店的時光，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。照片由總統府提供。

位於台北市的誠品敦南店即將在周末結束營業，近期有一系列倒數和回顧活動，蔡英文總統下午抽空前往，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統利用行程空檔，重溫過去逛書店的時光，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。

蔡總統挑了一本郭佩怜等著作的《Good Eye 台灣挑剔指南》，希望在台灣疫情逐漸平息的當下，推薦給大家展開「防疫新生活」的國旅的觀光客朋友。

張惇涵說，實際上，蔡總統過去也時常逛誠品書店，今天雖是選在離峰時段前往，但店裡的愛書人仍很眾多，也顯示誠品書店透過24小時開放、舉辦「誠品講堂」等方式，確實帶動了一波閱讀文化，甚至也成為一種生活風格。而總統也鼓勵現場的民眾，「大家要多買書、多看書」。

張惇涵說，雖然總統因為公務繁忙，停留的時間短暫，但總統今天挑選購買了由郭佩怜等著作的《Good Eye 台灣挑剔指南》，這本輕薄短小、不落俗套的中英文雙語旅遊指南，希望在台灣疫情逐漸平息的當下，適合推薦給各位展開「防疫新生活」的國旅的觀光客朋友。

誠品 疫情

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