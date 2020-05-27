蔡英文：照顧港人決心不變 沒有切割問題

民進黨中執會今天邀請中央警察大學公共安全系教授董立文以「中國全國兩會的研析」為題進行專案報告，會中也提到香港情勢。

民進黨主席蔡英文聽取報告後裁示，香港現在正在發生的事情，以致於中國現在的一些作為，確實值得台灣更加關注。整體區域的趨勢，在這個階段相對複雜。民進黨作為執政黨，更需要強化思考和研究。

針對香港情勢，蔡英文也強調兩個原則，「我們對香港的自由、民主、人權、自治的支持是不變的，對香港人照顧的決心也是不變的，並沒有外面所言的『切割』問題。不論情勢怎麼走，體制如何修改，我們的重點還是一樣。」

至於在中執會前，蔡英文被問到日前她在臉書上提出，依據「香港澳門關係條例」第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步」，相關談話被藍營質疑是「切割香港」。對此她說，「那是錯誤解讀」。