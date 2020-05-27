港版國安法將審 蔡總統臉書呼籲中國政府懸崖勒馬

針對中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「我們嚴正呼籲：中國政府要懸崖勒馬，不要違反對香港『五十年不變』、『港人治港』的承諾，也應盡快讓香港社會恢復和平和對話。」

蔡總統說，近來大家都很關心香港情勢的發展，台灣跟世界上所有國家一樣，都非常期待香港對自由和人權的保護，不要受到進一步的侵蝕。如果香港情勢惡化，香港的自治、人權進一步被壓縮，台灣也要嚴正表達關心和聲明：「我們會持續支持港人爭取民主自由的決心，因為香港的民主自由是區域和平穩定的重要因素。」

蔡總統表示，對於香港朋友，政府也一直在提供相關的協助。目前香港人民要來台灣相對已經是比較寬鬆，去年一整年，香港朋友來台居留的人數突破五千人，相較於前一年成長41%。

關於強化對港人的協助，蔡總統說，今天早上她和行政院長蘇貞昌進行討論，會請行政院提出香港人道援助行動專案，由陸委會負責盤整資源，透過跨部會協調來進行，包括對港人的居留、安置、照顧，要在最短時間內提出完整、明確的規劃。

之前有人質疑，調整香港澳門關係條例是切割，蔡總統再次表示，「這完全是錯誤解讀。」「我也要再次強調，無論制度怎麼調整，我們照顧香港人民的決心不變。」