【重磅快評】點評行政指導？蔡碧仲還真是蔡清祥的老師

罷韓團體冒用法務部Logo製作「韓國瑜不值得你觸法」網路文宣，涉及屬公訴罪的偽造文書罪嫌，但法務部長蔡清祥卻公開聲稱「可以原諒」，行政中立遭強烈質疑，法務部次長蔡碧仲今天在立院答詢時表示，任何公訴犯行不是任何人說要辦不辦就算數，這是次長打臉部長？還是唱雙簧，還真是讓人看得迷糊。

近日網路流傳一分假冒法務部部徽的罷韓文宣，檢察官已受理偵查，蔡清祥前天竟說「若屬於可原諒的動機，當然就可以原諒」，引發軒然大波，他也很清楚這番說法不妥，昨天又說法務部發現部徽被冒用，已對外說明澄清，罷韓團體也已拿掉部徽，此案由高雄地檢署分案查辦，靜待查明事實真相，總算把立場稍微喬回來一點。

蔡碧仲今天在回應藍委鄭麗文質詢時則加碼指出，他沒有資格幫任何人澄清，每一個人在意思表示上或許在個人認知上會有些不完全一致情形，但任何有涉及刑事犯罪者都一定要積極偵辦，不能有任何行政指導現象發生。

嚴格來說，蔡碧仲的說句句都衝對他的長官蔡清祥而來，他說他沒資格幫任何人澄清，但他為蔡清祥澄清的用意再明顯不過，只是，明明是為部長緩頰，卻又無端加了兩句「但任何有涉及刑事犯罪者都一定要積極偵辦，不能有任何行政指導現象發生」，這不是越描越黑嗎？蔡碧仲是聰明人，當然不會亂說話，但這些話聽在蔡清祥耳裡，自有另番解讀。

其實，要說行政指導， 蔡碧仲還真是蔡清祥的老師，立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元，蔡碧仲當時就說陳明文是分次提領，不會有洗錢的問題，果然嘉義檢方查了半年，結論就是沒有洗錢，蔡碧仲否認有「行政指導」情事，說他並未受訪，那是記者節餐敘席間私下的聊天云云，這一點，蔡清祥真的要向蔡碧仲學習，要行政指導也要有技巧一點，在立院公然發表原諒說，不是沒有政治警覺，就是故意表忠，如果是後者，當然得承受外界的評價。

只是，蔡碧仲只演了半場好戲，上半場還義正辭嚴「糾正」長官不要有行政指導，言猶在耳，藍委接著向他檢舉罷韓團體涉發送市價達130元抗菌乾洗手液，附帶宣傳罷韓，已超過30元賄選的標準；蔡碧仲雖當場受理，但卻說所謂宣傳品超過30元只是歷年查賄的標準，但不是絕對的標準，他還舉例，手中的筆看起來很漂亮，但實際去批發商或製造商詢價，可能就不用30元。

才說長官不要有行政指導，但立委提出逾百元的贈品指控賄選，蔡碧仲又立即回應30元查只是一個參考，還舉例漂亮的筆訪價可能不用30元，其實，是否構成賄選在於所送物品價值能否影響、左右投票意願，有無對價關係，蔡碧仲避談洗手液逾百元的價格，再說訪價後價格會壓低，既然30元不能拿來當標準，又何必舉訪價的例子？莫非行政指導又上身，行政指導技巧又升級？