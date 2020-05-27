蔡總統：已與蘇揆達共識 政院組香港人道援助行動專案

民進黨今(27)日召開中執會，總統蔡英文在中執會前，對於香港的情勢向媒體說明指出，她與行政院長蘇貞昌討論，已經達成共識，由行政院組成專案，對於香港朋友提出香港人道援助行動專案，這個專案會由陸委會負責規劃，也會做跨部門協調專案。

蔡總統指出，台灣其實與世界上所有國家都一樣，非常期待香港的現狀，也就是她的自治，對自由、人權的保護，都不要受到進一步的侵蝕。

蔡總統說，嚴正呼籲中國大陸政府懸崖勒馬，不要違反對香港人民「50年不變、港人治港」的承諾，也讓香港社會恢復和平對話。

蔡總統指出，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治或者香港的人權，或者自由受到更進一步的壓縮，「那我們也要表達嚴正的關心，嚴正的聲明」。

蔡總統強調，台灣將持續支持香港人，爭取民主自由的決心、相信香港的民主自由，是區域與和平穩定非常重要的事情，許多人近來也在討論，要如何強化、協助對香港人的事情。

至於實際措施，蔡總統表示，上午她與蘇揆有機會討論，已經達成共識由行政院組成專案，對香港提出人道援助行動專案，專案由陸委會負責規劃，並跨部門協調專案。

蔡總統說明，該專案將盤點相關資源，對港人居留安置、照顧進行完整規劃，包含預算框定和協助機制的明確化等等，希望陸委會在最短時間提出他們的規劃，會對社會大眾說明。