請陳時中助觀光？柯文哲：潘孟安會先來

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在台南市長黃偉哲力邀下，本周六造訪台南，台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進行報告，議員洪健益問柯文哲，會不會邀請陳時中來台北？柯文哲說，陳時中住台北，他已經在台北市。

對於是否會請陳時中來，柯文哲說，屏東縣長潘孟安會先來。副市長蔡炳坤說，其實陳時中今天有來四四南村，舉辦活動，他已經來台北市。

洪健益說，陳時中廣接地方經濟和商圈生意，如果議員要求他打電話給陳時中，可以嗎，柯文哲說，可以啦，但會先看要設計好哪一場活動，因為他和潘孟安有事先計畫，陳時中要另做企業，但這沒有問題，這小事，「我跟他沒有成見啦」。

對於柯文哲追加5億元的防疫相關預算，議員林國成說，不可以講的比做的多，局處應該匡列出來要多少？除了追加預算，還要多少公務預算？其他縣市都在鼓勵振興措施，做得強強滾，但台北市卻沒有。

對此，北市觀傳局長劉奕霆說，台北、屏東將先合作推出南北旅客互惠措施，這周屏東縣政府跟台北市政府有聯繫，之前市長南下走訪枋寮，去年也有到屏東進行縣市交流活動，這次觀光旅遊振興措施也將合作，雙方互推旅客互惠措施。另外，店家消費、住宿優惠，北市都在規規畫中。