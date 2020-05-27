國民黨中央黨部總機「休假模式」 民眾質疑有人看家？

經濟不景氣，國民黨也放無薪假？國民黨今天下午黨部總機電話全面轉為「休假模式」，讓有意打電話到黨部反映民瘼民眾，「連轉總機的機會都沒有」，氣得轉打電話至黨籍立委辦公室抱怨，質疑國民黨現在到底還有沒有人在看家。

記者下午約3時40分撥打國民黨總機電話，確實已轉語音表示，「中國國民黨中央委員會您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電。不便之處請見諒，上班時間為每周一到週五上午八時半至下午五時半，謝謝您的來電」，國台語各一次。

有民眾下午打電話到國民黨中央黨部，想反映國民黨年金問題，但打總機後本來還在等總機轉接，電話聲中卻傳來語音訊息表示現在已是下班時間。為確認不是一般線路故障，還再打一次，但結果一樣，氣得轉打立院黨籍立委辦公室抱怨。

接獲民眾抱怨電話的黨籍立委助理也自嘲，黨部現在是真的沒有錢在放無薪假，還是已經是幸福企業。也有助理開玩笑說，黨中央電話不開，立委辦公室電話還是可以通，反正黨團現在是黨中央分部。