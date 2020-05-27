蔡英文新任內閣，高達95%皆為男性。早在四年前已有過類似爭議，當時蔡英文在臉書發文：「我知道，內閣成員的性別比例，讓大家失望了。」並承諾未來將盡力彌平不足。然而，四年過去後，我們並未等到期望中的結果。

2020 年 5 月 20 日總統就職，行政院新任內閣名單也隨之出爐。新內閣 42 位政務官中，僅有兩位女性，分別是勞動部長許銘春、公平會主委黃美瑛；而根據婦女新知文章表示，政務委員唐鳳曾說他交給行政院的人事資料「性別」欄位填寫「無」，因此不計入。

意即，新內閣女性比例，僅有 4.76% ，為臺灣始有民選總統後的歷史新低。消息釋出後，引來眾多婦女團體的批評。

然而，當婦女團體和性別學者對這件事表示抗議，有些人說這樣是「單以數字斷章取義」；甚至說「看能力不看性別」本是應該。對此，性別學者陳美華回應：「這句話從來不會對男人說，因為男性被預設為有能力；從而這句話隱涵著女性就是沒能力或能力低男人一等的問題。」

其實，早在 2016 年，蔡英文初任總統時，就曾引發類似爭議。當時， 40 名內閣閣員內，僅有 4 名女性，事後蔡英文在 facebook 發文表示：「我知道，內閣成員的性別比例，讓大家失望了。」並承諾未來將盡力彌平不足。

「我充分明白，一位女總統的出現，不必然等同於整個社會女性地位的提升。我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」——蔡英文

如今，四年過去，在蔡英文續任、內閣重組後，我們並未等到期望中的結果。當新內閣男性比例高達 95% ，可以怎麼看待這件事？為什麼女性閣員的人數比例這麼重要？背後有什麼樣的性別意義？讓我們從以下觀點來討論。

婦女保障名額，是「平權」還是「特權」？

在消除對婦女一切歧視形式公約（CEDAW）一般性建議第 23 條〈政治和公共生活〉：「在可能被任命者合乎同樣條件的情況下，優先考慮女性提名人；通過規定，在公共團體中男女成員均不應少於 40% 。」

婦女新知基金會認為，臺灣早在 2007 年就簽署 CEDAW ，並完成國內施行法，更要身體力行。

婦女保障名額的存在價值與意義與價值，在於讓女性可以不受玻璃天花板或社會結構限制，也有機會出線擔任政治人物。

「專門研究台灣女性參政的學者黃長玲有一篇新研究，主要就是針對台灣的地方選舉做了上述的比較，結果顯示：受保障而當選的女性在各項資歷的指標上，皆不亞於她們擠下的男性候選人，甚至很多時候，這些當選女性的資歷更優於那些落選的男性。」——顏維婷。女性政治人物真的比較差？。菜市場政治學

我們需要看見，婦女保障名額背後所形成的脈絡。它不是特權，而是一條邁向平權的路。如果某天，婦女保障名額不復存在、女性參政不再需要被特別提出來討論，或許就是真正達到性別平權的那一天。

「人們的『選擇』從來都不只是選擇，一個人的選擇裡有哪些選項，往往來自出身環境、內在價值觀還有社會環境的形塑。」

「那些『選擇』不投入政治或是『選擇』不繼續投入職場的女性，可能也是因為他的人生選擇這條路的門檻，比其他人高太多了。」

——周芷萱

女性佔少數，有什麼問題？

女性參政，為什麼重要？

當一個組織的女性僅佔少數，難以貼切反映男女比 1:1 的真實世界，在討論或制定政策，可能形成只有單一視角的施政方向，進而忽視普羅大眾女性的觀點。

儘管增加內閣裡的女性，無法保證能落實政策的性別平等，但當男女比例愈平均，才愈有機會真正讓女性聲音被聽見。

2020年，當愈來愈多人開始重視女性權益，而大家也認同女性的能力、支持賦權（ empower ），為什麼在政治圈等重要場合，仍然看不到更多的女性首長或政治人物？對此，我們想要提出質疑。

我們不只要追求人數，還有真正的性別平權

除了組成人員的性別比例外，我們也可以進一步去看，這些男性閣員是否支持性別平權、擁有足夠的性別意識？他們是性平倡議者嗎？未來會不會推動性平相關政策？

要達到真正的性別平權，參看性別比例的「數字」是其中一種衡量指標，但其他向度也值得延伸體察。

當內閣出現首位無性別政務委員唐鳳，讓多元性別在檯面上現身；我們同時期待，女性參政議題能更受重視。

我們肯定過去蔡英文政府在性別平權上的努力，包含推動性平教育、通過同志婚姻。這次的質疑與抗議，並非對施政團隊進行全盤否定，反而是希望能奠基在這樣的基礎上，與之對話，並喚起大眾對女性參政權的重視。

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蔡英文新任內閣，史上最「男」：女性參政比例，到底意味著什麼？