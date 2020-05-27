快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文新任內閣，史上最「男」：女性參政比例，到底意味著什麼？

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
蔡英文新任內閣，高達95%皆為男性。擷自行政院新聞傳播處
蔡英文新任內閣，高達95%皆為男性。擷自行政院新聞傳播處

蔡英文新任內閣，高達95%皆為男性。早在四年前已有過類似爭議，當時蔡英文在臉書發文：「我知道，內閣成員的性別比例，讓大家失望了。」並承諾未來將盡力彌平不足。然而，四年過去後，我們並未等到期望中的結果。

2020 年 5 月 20 日總統就職，行政院新任內閣名單也隨之出爐。新內閣 42 位政務官中，僅有兩位女性，分別是勞動部長許銘春、公平會主委黃美瑛；而根據婦女新知文章表示，政務委員唐鳳曾說他交給行政院的人事資料「性別」欄位填寫「無」，因此不計入。

意即，新內閣女性比例，僅有 4.76% ，為臺灣始有民選總統後的歷史新低。消息釋出後，引來眾多婦女團體的批評。

然而，當婦女團體和性別學者對這件事表示抗議，有些人說這樣是「單以數字斷章取義」；甚至說「看能力不看性別」本是應該。對此，性別學者陳美華回應：「這句話從來不會對男人說，因為男性被預設為有能力；從而這句話隱涵著女性就是沒能力或能力低男人一等的問題。」

其實，早在 2016 年，蔡英文初任總統時，就曾引發類似爭議。當時， 40 名內閣閣員內，僅有 4 名女性，事後蔡英文在 facebook 發文表示：「我知道，內閣成員的性別比例，讓大家失望了。」並承諾未來將盡力彌平不足。

「我充分明白，一位女總統的出現，不必然等同於整個社會女性地位的提升。我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」——蔡英文

如今，四年過去，在蔡英文續任、內閣重組後，我們並未等到期望中的結果。當新內閣男性比例高達 95% ，可以怎麼看待這件事？為什麼女性閣員的人數比例這麼重要？背後有什麼樣的性別意義？讓我們從以下觀點來討論。

婦女保障名額，是「平權」還是「特權」？

在消除對婦女一切歧視形式公約（CEDAW）一般性建議第 23 條〈政治和公共生活〉：「在可能被任命者合乎同樣條件的情況下，優先考慮女性提名人；通過規定，在公共團體中男女成員均不應少於 40% 。」

婦女新知基金會認為，臺灣早在 2007 年就簽署 CEDAW ，並完成國內施行法，更要身體力行。

婦女保障名額的存在價值與意義與價值，在於讓女性可以不受玻璃天花板或社會結構限制，也有機會出線擔任政治人物。

「專門研究台灣女性參政的學者黃長玲有一篇新研究，主要就是針對台灣的地方選舉做了上述的比較，結果顯示：受保障而當選的女性在各項資歷的指標上，皆不亞於她們擠下的男性候選人，甚至很多時候，這些當選女性的資歷更優於那些落選的男性。」——顏維婷。女性政治人物真的比較差？。菜市場政治學

我們需要看見，婦女保障名額背後所形成的脈絡。它不是特權，而是一條邁向平權的路。如果某天，婦女保障名額不復存在、女性參政不再需要被特別提出來討論，或許就是真正達到性別平權的那一天。

「人們的『選擇』從來都不只是選擇，一個人的選擇裡有哪些選項，往往來自出身環境、內在價值觀還有社會環境的形塑。」

「那些『選擇』不投入政治或是『選擇』不繼續投入職場的女性，可能也是因為他的人生選擇這條路的門檻，比其他人高太多了。」

——周芷萱

女性佔少數，有什麼問題？

女性參政，為什麼重要？

當一個組織的女性僅佔少數，難以貼切反映男女比 1:1 的真實世界，在討論或制定政策，可能形成只有單一視角的施政方向，進而忽視普羅大眾女性的觀點。

儘管增加內閣裡的女性，無法保證能落實政策的性別平等，但當男女比例愈平均，才愈有機會真正讓女性聲音被聽見。

2020年，當愈來愈多人開始重視女性權益，而大家也認同女性的能力、支持賦權（ empower ），為什麼在政治圈等重要場合，仍然看不到更多的女性首長或政治人物？對此，我們想要提出質疑。

我們不只要追求人數，還有真正的性別平權

除了組成人員的性別比例外，我們也可以進一步去看，這些男性閣員是否支持性別平權、擁有足夠的性別意識？他們是性平倡議者嗎？未來會不會推動性平相關政策？

要達到真正的性別平權，參看性別比例的「數字」是其中一種衡量指標，但其他向度也值得延伸體察。

當內閣出現首位無性別政務委員唐鳳，讓多元性別在檯面上現身；我們同時期待，女性參政議題能更受重視。

我們肯定過去蔡英文政府在性別平權上的努力，包含推動性平教育、通過同志婚姻。這次的質疑與抗議，並非對施政團隊進行全盤否定，反而是希望能奠基在這樣的基礎上，與之對話，並喚起大眾對女性參政權的重視。

【推薦閱讀】

2019 女性政治人物金句盤點：只會攻擊性別，不過是害怕女人比你優秀

唐鳳：我其實沒有變性，一直都是我自己的樣子啊！

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

本文由女人迷授權，原文連結請點

蔡英文新任內閣，史上最「男」：女性參政比例，到底意味著什麼？

內閣 蔡英文 男性 行政院 唐鳳

相關新聞

民進黨中執會熱議振興券 蔡英文提醒發放方式要簡單

行政院預計在7月開始發放振興券，對於政院朝向由民眾花1000元現金購買3000元振興券方式發放，今天在民進黨中執會也引發...

北市追加預算蓋遊客中心 柯文哲：回去看誰被我罵

北市觀光傳播局規劃要在漢中街45號蓋旗艦型遊客中心，北市府將國有地價購款列為追加預算，北市議員李明賢今天在北市議會質詢台...

聲請停止執行獲准 婦聯會感謝法官審酌公私益及急迫性

婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案，婦聯會因而像台北高等行政法院聲請停止執行，法院今裁定除不得再用政治團體...

振興券花1000換3000 柯文哲酸中央：脫褲子放屁

中央振興券規畫可用1000元換3000元，台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進...

婦聯會廢止案遭裁定部分停止執行 內政部回應了

婦聯會未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院裁定除不得再用政治團體名義收受政治...

國民黨團直播影片被下架 臉書回應了

罷韓投票倒數，國民黨立法院黨團及高雄市黨籍議員在記者會指控罷韓團體發放酒精噴霧涉及賄選，記者會全程透過臉書粉絲專頁直播，...

《振興牛步系列1》振興券遲未定案 政府還在測風向？

「政府的振興方案應該儘速定案，而不是拖拖拉拉測風向！」國民黨立委萬美玲在臉書批評，政府的振興方案一團混亂，從酷碰券、抵用券到振興券，民眾和商家望穿秋水，整整3個月還是盼不到拍板定案，百姓和商家還能撐多久？

北市府追加預算蓋遊客中心 議員批嫌錢太多？要求撤除

台北市長柯文哲今天赴北市議會報告109年總預算第一次追加減預算案。北市議員王鴻薇質疑，市府第一次追加減預算，竟夾帶漢中街...

蔡總統逛誠品敦南 重溫過去逛書店的時光

位於台北市的誠品敦南店即將在周末結束營業，近期有一系列倒數和回顧活動，蔡英文總統下午抽空前往，總統府發言人張惇涵表示，蔡...

蔡英文：照顧港人決心不變 沒有切割問題

民進黨中執會今天邀請中央警察大學公共安全系教授董立文以「中國全國兩會的研析」為題進行專案報告，會中也提到香港情勢。

港版國安法將審 蔡總統臉書呼籲中國政府懸崖勒馬

針對中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「我們嚴正呼籲：中國政府要懸崖勒馬，不要違反對香港『五...

婦聯會逾期未轉型政黨遭內政部廢止 法院裁定停止執行

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審酌公私益後，認為...

熱門新聞

送130元洗手液罷韓涉賄選？ 法務部：30元不是絕對標準

法務部長原諒部徽遭盜用 次長：公訴犯行不能行政指導

韓國瑜高雄勘災稱「放棄休假」 謝震武：直覺「慘了」

退役潛艦上校新著 一張圖披露潛艦國造各國任務

6月7日起防疫措施大鬆綁 全台開放狀況一次看懂

立委政商關係被點名 賴品妤3點澄清：母親接獨董未持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。