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振興券為何暑假才上路？政院：配合觀光補助、周年慶
各界不斷呼籲振興券提前上路，行政院發言人丁怡銘今解釋，振興券的發放希望民眾能開始旅遊的時候拿到，這樣可配合觀光旅遊補助、各式周年慶等等，製造出加成效果，若太早投入疫情也還沒有解封，這樣無法照顧政府想要照顧的小攤商等等，無法達成政策效果。
丁怡銘指出，振興券目前還是規畫暑假期間實施，現在學生仍在期末考尚未放假，一旦現在就發券，消費不會投入到觀光地等的小商家，反而全部會流入買奢侈品或是衣服等等。
丁怡銘說，振興券預定讓民眾開始旅遊的時候拿到，配合觀光旅遊補助、各式周年慶等等，製造出加成效果，太早投入疫情也還沒有解封，無法照顧政府想要照顧的小攤商，目前公股行庫電子支付部分，可以加碼加價的部分也都還在討論當中。
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