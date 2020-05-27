何時開放邊境？ 陳時中：比台灣安全的地方不多

新冠肺炎疫情趨緩，對於國與國的邊境何時才會開放，以及是否會和哪些國家結盟為「旅遊泡泡」引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然大家很期待開放，「但有些事情沒有辦法靠期待做到」。且國際疫情仍嚴峻，出國旅遊仍要看該國情況。

今有媒體詢問台灣何時開放邊境，且是否有開放的條件。陳時中說，台灣傳播一直非常低，雖然大家很期待開放，但有些事情無法靠期待做得到。台灣非常安全，因此很多人心想是否安全幾個月就能讓大家進來，但安全和開放人家進來是兩回事，「比台灣安全的地方不多」。另一方面，台灣民眾出國也要考量對方的情況，不希望把病毒帶回來。

陳時中表示，台灣對於未來如果有病毒入侵，國人的抵抗力是否足夠很重要，現在的抵抗力就是健康行為與防疫新生活，執行得是否徹底與國境開放有關。因此很多民眾質疑台灣現在很安全為何還要戴口罩，主要就是為了未來開放邊境做「超前部署」，能適時切斷疾病的傳播鏈。另外，也會訂定監測指標是否防疫新生活足已達到把傳播鏈切斷的可能性，以及疫調能力與醫療量能。

至於有許多國家想與台灣建立「旅遊泡泡」，縮短或免除居家檢疫限制。陳時中表示，任何可能性都有可能，兩個國家談，首先要建立互相認證機制，未來都會持續來談。