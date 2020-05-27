動漫館龍式騙局 藍議員重批文化部

國家動漫館已興建5成，文化部卻臨時變卦要遷址，引起台中藍營議員抨擊又是「龍式騙局」。市議員朱暖英27日質詢新聞局長黃國瑋時問，中台灣電影中心及內部動漫館已完工幾成？黃國瑋答稱已5成以上。朱暖英氣得抨擊中央是看顏色在辦事，林佳龍時期已動工的中台灣電影中心與動漫館，到盧秀燕上台竟變卦。

文化部臨時變卦

中台灣電影中心在胡志強時代就已提出，原已與中影公司訂有合作方案，但林佳龍上台後，重新提出規劃，並與文化部訂定MOU要共同推動在中台灣電影中心內興建國家動漫館。林佳龍下台前中台灣電影中心已發包動工，但與文化部的MOU卻仍未轉為正式合約。文化部日前以空間規劃不符為由，要將國家動漫館移到他處。

朱暖英質詢指出，胡志強時期原已編列12.3億元準備興建中台灣電影中心，林佳龍上台後卻將該計畫先擱置，之後才說要增加國家動漫館，和文化部簽訂MOU，預計由文化部補助4.45億元。但林佳龍已下台一年多，文化部的補助款卻一直沒著落，日前卻傳出文化部要更改動漫館位址；工程都已發包並施工達50%，才說要解除MOU。

逢藍就轉彎

「這是什麼施政作為？」朱暖英除指責中央是看顏色亂變卦之外，還要高升交通部長的林佳龍不要裝聾作啞、選輸了便讓中台灣電影中心成為爛尾樓！她也請新聞局繼續努力爭取應有之市民權益，讓動漫館順利於年底完工；黃國瑜答覆會續向中央爭取。

新聞局主管談到動漫館說，前市長林佳龍在下台前早就發包動工，整體發包金額是17億元，總經費已內含重漫館文化部的補助款4.45億元。目前中台灣電影中心工程都已封頂，進度已超過5成。依文化部說法，動漫館雖易地興建，但這4億多元仍會補助台中市府；然而文化部連MOU都會變卦，擔心口說無憑，補助根本下不來。

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