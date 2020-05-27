文基會等紓困被中央駁回 議員轟：中央打柯不手軟

台北市長柯文哲今天赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案。北市議員楊靜宇質疑，台北市文化基金會向中央申請減輕營運困難補助案，卻遭文化部前部長鄭麗君直接打臉駁回。議員問柯文哲，與總統蔡英文的溝通管道如何？柯文哲表示，「沒有直接的溝通管道。」

議員質疑，台北市文化基金會向中央申請紓困補助，文化部駁回的理由，是因文基會屬政府設立之法人，非屬文化部紓困協助對象，請另循政府預算編列、執行程序或以行政調控方式妥處。但問題是官股的高鐵、台鐵就能獲得補助，質疑這不是打柯，什麼才是打柯？

楊靜宇還說，非但文化基金會尋求紓困被打回票，花博會展基金會申請紓困也無下文，悠遊付被排除酷碰券之外，捷運公司減收11億元企圖向中央提紓困，恐怕也凶多吉少。

議員問柯文哲，與蔡英文是否沒有私下的溝通管道，公事公辦？柯文哲也回答「對。」對於北市府所屬的基金會若營運有困難，柯文哲說，錢不夠，還是有辦法處理，目前同仁在處理中。

楊靜宇說，柯文哲已經表態參選2024總統大選，中央也擺明打柯不手軟，中央擺明就是要將柯P「壓落底」，柯P再不死了選總統這條心，中央絕對一路打柯到2024。