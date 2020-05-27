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立委政商關係被點名 賴品妤3點澄清：母親接獨董未持股
立法院去年7月通過被稱為「實價登錄2.0」的「平均地權條例」修正案，但本屆133名立委中，超過有15名立委具有房地產、營造工程背景，其中，民進黨新科立委賴品妤也被點名，對此，賴品妤發出3點澄清，並表示母親吳如萍雖擔任力麒建設獨立董事，但是在她參選之前且未持有其股份。
力麒建設與中國大陸北京控股集團合作關係密切，不僅跨足兩岸水資源市場，雙方更計畫在南投日月潭蓋高檔飯店，甚至進軍古巴，投資百億大型開發案。
對於外界傳力麒為民進黨派系金主，力麒董事長郭淑珍2016年曾表示，「大家生意人不分藍綠，兩岸應該要更開放、良性互動才是。」
對於媒體「立委政商關係大搜查」報導，賴品妤在臉書（https://www.facebook.com/LaiPinYuSouichi/posts/293518812048737?__tn__=-R）說明，針對「第10屆立委家族具建商背景一覽表」，提到她與力麒建設關係並非事實，力麒非她家族經營企業。
第二，她母親吳如萍確實在去年6月起擔任力麒建設獨立董事，但聘期自2019年6月至2021年6月，接任獨董一職是在她參與第10屆立委選舉之前。
第三，她母親儘管接任力麒獨董，但沒有持有力麒股份，並且會在2021年6月任期屆滿後卸任獨董一職。
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