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行政院：籌組香港人道援助專案小組 最短時間對外說明
中共决定推香港國家安全立法，引發港人反彈，蔡英文總統今宣布將成立香港人道援助專案小組。行政院發言人丁怡銘受訪指出，政府十分關心香港局勢與香港人民處境，府院也隨時掌握最新狀況，因應未來可能的發展，政府決定負起更大的責任，總統與院長蘇貞昌達成共識，由政院籌組香港人道援助專案小組，由陸委會負責規畫，並在最短時間內對社會大家說明。
丁怡銘說，陸委會正盤整相關資源，對港人居留、安置、照顧進行完整規畫，包括預算框定、協助機制明確化等等，但細節部分陸委會還會研商，而專案內容待跨部會協調，經蘇貞昌核定後，再向各界報告。
由於香港情勢演進中，據了解，陸委會今天下午便已召開會議做相關處理。
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