司法互助協定只有6國 朝野立委籲努力和邦交國、日越簽

立法院今天審查我國與諾魯共和國的「刑事司法互助條約」，法務部和外交部表示，目前和過去都沒有相關案例；而和諾魯的互助條約是我國和邦交國簽署的首件司法互助條約，朝野立委關注我國是否還在爭取和其他邦交國簽署互助條約，外交部條約法律司司長梁光中表示，爭取和帛琉簽署，另外在越南因為目前只有民事司法互助，目前也努力爭取刑事司法互助。

我國與諾魯共和國去年8月，由法務部長蔡清祥，與諾魯司法及國境管理部長David Adeang在法務部完成簽署「中華民國（臺灣）政府與諾魯共和國刑事司法互助條約」，法務部當時新聞稿表示，這是我國繼與美國、中國大陸、菲律賓、南非及波蘭後，簽署的第六個刑事司法互助條約及協定，也是當初近兩個月內，繼與波蘭後，與外國簽署的第二個司法互助條約及協定。立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會今天聯席審查和諾魯的互助條約。

民進黨立委羅致政說，過去外交部大力推動國人赴海外的簽證便利待遇，像這樣的司法互助和簽證待遇都是實質關係的提升，外交部應該更積極推動；國民黨立委江啟臣關心我國還和哪些國家爭取簽署司法互助，法務部次長張斗輝說，都在努力，但這牽涉國家，他不便說明，在江啟臣追問下，梁光中回應邦交國都有爭取，例如帛琉，也爭取與越南簽署民事互助等。

民進黨立委王定宇說，目前的司法互助幾乎都是刑事互助，跟諾魯也只簽刑事，但若只簽刑事，有些案件可能到一半就停下來了，應該要把民事也補上，張斗輝回應，會往這方向努力，而王定宇也說我國和日本沒有簽司法互助，梁光中回應，會積極和日本政府交涉。