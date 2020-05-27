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傳傅崐萁擬獄中視訊問政 傅辦：憑空捏造的不實言論
無黨籍立委傅崐萁再因案入監，傳出未來將申請以視訊、書面形式持續問政。傅辦中午發出聲明表示，相關傳言純屬臆測與憑空捏造之不實言論，籲請外界切勿憑空想像及自導自演，散布虛假訊息。
傅辦表示，現正值後防疫時期疫情稍緩，國家社會須更專注於民生經濟振興及復甦，傅崐萁立委於花蓮地檢署通知執行日前一天，獨自一人低調前往地檢署報到並入監執行，即是希望避免佔用社會資源，過度討論及著墨。
傅辦指出，傅崐萁日前表示「持續關心鄉親，服務不會打烊」，是囑託服務團隊一如既往，秉持著為民服務初衷及熱誠，他則會專心服完刑期，儘速返回崗位，以回報鄉親及支持者。
傅辦表示，外界各種臆測均屬政治操作。籲請各界，當此疫情期間，政治人物應關心疫情，解決民瘼，而非憑空杜撰，製造對立。
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