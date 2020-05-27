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周刊「蘇貞昌黨」報導 總統府駁斥「與事實不符」
針對《周刊王》刊載「蘇貞昌黨」一系列報導，總統府發言人張惇涵表示，相關內容係屬記者個人臆測，與事實不符。實際上，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今天才當面會談，就重要國政事務交換意見，除了因應防疫工作須保持社交距離外，彼此之間的溝通沒有距離，執政團隊拚國政，不須要「緩衝」，只有共同努力「衝衝衝」，也無須「只透過幕僚溝通」。
張惇涵指出，一年多來，蘇貞昌率領的行政團隊政績卓著，不止讓國人有感，國際社會也對政府防疫工作多所肯定，在大選後蔡總統兩度宣布蘇貞昌續任，不只代表蔡總統對蘇貞昌的倚重與敬重，更顯示目前政府團隊處於穩健並成熟推動國政的階段。
張惇涵也表示，而甫就任的副總統賴清德，蔡總統也倚重他的地方與中央完整歷練，協助重要國政。大家也清楚看到，賴清德統就職的隔日，就以其醫療公衛的專業，立刻投入防疫相關工作，掌握防疫工作的相關進度與未來規劃，更顯示執政團隊無縫接軌拚國政的決心。
張惇涵表示，包括上周五的一則匿名報導在內，對於《周刊王》近日密集的不實報導，總統府再次表達強烈譴責，而此等憑空杜撰、搬弄是非的報導，並無助於國人了解國政，也呼籲勿一再以不實報導混淆社會視聽。
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