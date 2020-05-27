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傅崐萁擬視訊問政 法務部：收容人不是想做什麼都可以

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
法務部次長蔡碧仲今在立院答詢。記者邱德祥／攝影
法務部次長蔡碧仲今在立院答詢。記者邱德祥／攝影

無黨籍立委傅崐萁再因案入監服刑，傳出未來將申請以視訊、書面形式持續問政。法務部次長蔡碧仲上午在立院表示，收容人不是想做什麼就能做什麼，並認為傅遭判刑卻未被解職情形，每個領域、部門都要檢討。

蔡碧仲說，傅崐萁案國人都睜大眼睛在看，對這一件這麼敏感的事情，矯正機關所有一切都會照正常程序，不會因為傅具怎樣的身分就做特殊待遇。

民進黨立委劉世芳上午在立院司法委員會中質詢表示，傅崐萁帶職入監，稱要申請視訊問政，認為立法院雖操演過一遍遠距質詢，但若因此變成傅利用空隙來視訊質詢，這樣不太好，希望矯正機關能進一步檢討權限，不要因人設事。

蔡碧仲回應，立法委員入監可否質詢，這些事項在立法院職權行使法中沒有規定；依照監獄行刑法，受刑人得發出書信，但所發出的書信是否有行使職權的法律效力，矯正機關也沒有職權認定。

蔡碧仲表示，收容人要發送書信當然可以，但個禮拜才可以發一次；但收容人要發書面質詢，在監獄或看守所要收集資料會有很大的困難，所以他的書面質詢法律效率為何，立法院將來應該要有一個規定。

蔡碧仲說，視訊更麻煩，收容人發送書信都要經過監所的審查，視訊當然也是一樣，但那個機制到底怎麼樣，不是法務部說了算，因為現在法規就是沒有規定，實際上到底要如何執行，應由立法院修立法院職權行使法詳細規範。

蔡碧中認為，地方制度法規定地方民代經判刑者得解除職權，但立法院職權行使法沒有這樣規定；傅崐萁這個判決沒被褫奪公權，立委帶職入監現象也不是今天才發生，十幾年前就有前例，但到今天法規還付之闕如每個領域、部門都要檢討。

立法院 蔡碧仲 傅崐萁

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