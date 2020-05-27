促轉會全員通過 楊翠任主委

立法院昨行使促轉會人事同意權投票，在國民黨團未進場投票下，行政院提名的促轉會委員名單獲全數通過；其中，促轉會主委被提名人楊翠獲得七十二票同意票，超過出席立委半數，確定出任促轉會主委。

立法院司法及法制委員會五月十一日審查行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主委、葉虹靈為副主委，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等三人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉二人為兼任委員案。

立法院昨投票，民進黨團一早發動甲級動員，上午六點卅分即在議場外集合，在入場後，為防國民黨團杯葛投票，防禦性占領主席台及發言台。國民黨團昨未進場投票，總召林為洲質疑，促轉會任務是調查還原歷史真相、決定補賠償事宜，楊翠身為受害者家屬，不適宜擔任裁判角色。

立法院副院長蔡其昌九點宣布投票，十點卅分截止投票。全體一一三位立委，四十一位立委未領票，除國民黨立委，還包含因身體不適未出席的民進黨立委陳瑩。投票結果，楊翠、葉虹靈、彭仁郁、王增勇、林佳範、陳雨凡、徐偉群、蔡志偉皆獲七十二票過半同意票、無不同意票。

林為洲表示，尊敬並肯定楊翠的成就，但楊翠祖父楊逵是二二八事件受難者，身為受害者家屬，並不適宜作為裁判機關；昨天記者會原擬邀請黨團書記長蔣萬安出席，但蔣表示，他的曾祖父是當事人，不適宜出席記者會批判促轉會，這才是應有的態度。

民眾黨團總召賴香伶說，促轉條例在立法時層級過低，本應由總統直屬管轄，現在卻定位在行政院層級，這兩年相關工作推展上也遭遇困難，無法達到實質作用。

賴也表示，國家面對過去歷史，各種真相的再釐清調查，都還需要時間，且要超越黨派，才能邁向共融；民眾黨團這次投下同意票，希望是共融社會的起始點。