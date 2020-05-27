綠委提案 罷免團體、被罷免人可收政治獻金

罷免高雄市長韓國瑜投票在即，但是，因政治獻金法沒有規定，罷韓團體無法收受政治獻金，民進黨立委周春米、劉世芳和賴品妤提案修法，打算讓罷免團體未來可以收受政治獻金，內政部官員也表示，下會期將提出相關修法。

周春米表示，憲法明定人民有選舉、罷免、創制及複決權，但政治獻金法中除了政黨、政治團體，僅有「擬參選人」可以收受政治獻金，罷免活動則未有相關規範，這是對於罷免權的否定，不符合民主憲政的精神。

她也說，若修法通過，罷免團體、被罷免人未來將可收受政治獻金。

劉世芳表示，此次罷韓，凸顯現行制度的不足，韓國瑜為保住市長職位，大量動用市政府資源，反觀罷韓團體則缺乏政黨與地方政府的奧援而舉步維艱，形成「小蝦米鬥大鯨魚」。

草案也明定，罷免團體須在通過第一階段罷免提案後，才可依法收受政治獻金；罷免團體或被罷免人所收受的政治獻金，都應於罷免終結後辦理繳庫，不得挪為他用。

內政部民政司簡任視察張玳綺表示，內政部也觀察到制度上的不足，正在研擬相關修法，預計下一個會期送入立法院審議。