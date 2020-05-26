傅崐萁擬申請視訊問政 林淑芬：顏清標都不敢這麼高調

立委傅崐萁日前入監服刑，由於未褫奪公權，仍具立委身份，今天也傳出傅崐萁擬提出「視訊問政」申請。民進黨立委林淑芬在臉書批評，此舉越來越不像話，想當初顏清標都不敢這樣高調說話。

林淑芬表示，傅崐萁拋出「視訊問政」，是否代表可以邊關邊坐牢邊質詢花蓮監獄典獄長，或是質詢矯正司，也可以下會期提案刪除或是凍結司法院或是法務部預算，當然對財政部或金管會不滿意也是這樣辦。

針對傅崐萁日前表示，會捐出薪水。林淑芬說，理論上每會期立委都要報到後才能領薪水和行使職權，但傅崐萁人在關，怎麼完成報到程序？正常情況是不可能領得到薪水的。林淑芬質疑，立法院難道要送到監獄給他們簽到嗎？「服務可以不要那麼周到嗎」？

針對立委未完成報到不能領薪水議題，民進黨立委林楚茵也提案修「立法委員行為法」，主張立委於各會期報到期限內未完成報到者，應予停發歲費及公費，至其完成報到後，始得發放自該會期起之歲費及公費；該案已在今天程序委員會排入29日院會報告事項中，最快在29日完成付委審查。