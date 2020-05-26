台權會：若停用港澳條例而無配套 有違「撐香港」意志

中國人大會議將審議「港版國安法」，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，但提到不排除停止適用「香港澳門關係條例」，引發相關討論。台灣人權促進會今晚發出聲明，指「救援機制不能被攬炒」，除要求政府說明考慮停止適用港澳條例哪些條文，並提醒若停止全部適用而無配套，將大幅限縮原已在台或本可來台港人權益，違背「撐香港」的意志。

台權會聲明指出，蔡英文總統5月24日晚間於臉書發文，指政府密切注意香港情勢，在中國人大強立「國安法」後，極有可能破壞香港既有的民主自由與司法獨立，一旦情事發生變化，政府將依據香港澳門關係條例第60條，停用該條例一部分或全部，取消台灣給予香港的特殊待遇；然而，截至目前為止，政府並沒有針對此事詳細說明，考慮停止適用港澳條例哪些條文？

台權會提醒蔡總統，在當前台灣缺乏獨立完善的庇護機制下，僅有港澳條例第18條勉強撐出政府協助港人的空間，若是貿然透過港澳條例第60條停用整部條文，或部分停用導致第18條不再適用，將會造成台灣法治對港人庇護全面真空。

該聲明表示，一方面，這並不符合蔡總統在該則貼文中表達「會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助」；另一方面，即便善意解讀，把停用港澳條例所宣誓的意義視同美國通過「香港人權與民主法」的制裁意涵，意即當香港的「一國兩制」已不復存、與中國同為一制，則香港享有特殊待遇亦會被取消，但港澳條例內涵牽涉廣泛，其中亦包含移民、居留等項目，若停止全部之適用而無配套，將大幅限縮原已在台或本可來台港人的權益，違背「撐香港」的意志。

聲明說，台權會認同在「難民法」完成立法並適用港澳地區人民前，可以適用港澳條例第18條作為協助港人之法律依據，惟政府在停止適用整部港澳條例或作出任何重大變動之前，應確保有具體可行的法律替代方案，不讓協助港人之措施中斷。

台權會呼籲，隨著未來台灣可能解除封關、同時香港局勢愈益惡化，政府應立即啟動評估現有及未來可能的庇護機制，把「和香港人民站在一起」的口頭承諾化為行動。