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研議外籍人士入境 陳時中：緊急醫療人道列優先名單

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠羅真簡浩正／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，基於人道考量讓外籍人士入境，原本就討論放寬。 圖／本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，基於人道考量讓外籍人士入境，原本就討論放寬。 圖／本報資料照片

今年23歲的印尼籍家庭看護妮娜在台期間被確診「再生不良性貧血」，必須盡快進行骨髓移植，否則會有生命危險。與她配對成功機會最大的是兩個妹妹，但妹妹都在印尼，受到疫情的影響而無法入境。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，基於人道考量讓外籍人士入境，原本就討論放的，特別原本就在台灣就醫，有後續醫療需要完成者，都在優先名單。

指揮中心發言人莊人祥表示，外交部領事事務局回覆此案屬重大緊急人道考量，備齊證明資料即可向雅加達或泗水外館申請簽證，外交部領事事務局也已於5月20日函請印尼駐外辦事處協助。至於入境居家檢疫14天這部分，是否能比照之前有民眾回台奔喪的方式，檢疫五天後自費採檢就解除隔離？莊人祥表示，外籍人士基於緊急醫療入境後的鬆綁檢疫的規定，目前仍在討論中。

陳時中表示，外籍人士要入境，目前都是在討論中，特別是有關人道、重要經貿往來、國際醫療，都在優先放寬範圍，尤其以原本就在台灣就醫，有後續醫療需要完成的，都列在優先名單。如果有緊急的需求，也有考慮以確診者隔離的規格去做醫療處理，以確保醫護人員安全和即時就醫的可能。

台灣國際勞工協會（TIWA）工作人員吳靜如表示，妮娜去年十月生理期大出血，確定診斷為再生不良性貧血。台灣血液及骨髓移植學會理事長、台大血液腫瘤科醫師姚明表示，再生不良性貧血是少見的惡性疾病，造血細胞忽然都不見，白血球、血小板的指數都會忽然降到很低，會有生命危險。治療首選就是儘早接受骨髓移植移植或異體幹細胞移植，40歲以下年輕患者有七到八成機會可恢復正常造血功能。

吳靜如表示，妮娜的家人得從偏僻小鎮花高昂交通費用才能到都市搭飛機，加上後續醫療費用，粗估整個需要至少40萬元，TIWA已發起募款（https://www.facebook.com/TIWA.FAN/），盼各界幫助。另外，妮娜的家人必須能入境台灣、盡快離開集中檢疫所，才能幫助妮娜，希望中央流行疫情指揮中心能夠予以通融。

疫情 印尼 外交部

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