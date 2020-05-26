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廢港澳條例太絕情？ 藍綠立委各解讀

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

總統蔡總統對廢《港澳條例》的發言，藍綠怎麼看？國民黨立委鄭麗文26日接受本報專訪表示，蔡等於是說若《國安法》真的實施，連《港澳條例》都要關門，在傷口上灑鹽也太無情了。民進黨立委鍾佳濱則用家暴比喻，中共若想繼續透過香港取得利益，就必須要尊重香港的高度自治權利。

蔡總統臉書日前指出，「香港的情勢發展，政府始終高度關心。依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」

不用修《難民法》

「這件事情其實也沒那麼難，真有誠意她就修《港澳條例》就好了嘛！」鄭麗文強調，其實蔡不需要修到《難民法》，因為修《難民法》可能踩「兩國論」的紅線。現有的《港澳條例》對政治犯可給予必要協助，但這裡面是否包含在台灣定居？只要在這方面做修正就好，可是蔡總統連這個都不願意動，可說完全缺乏接納港人的誠意。

鄭麗文指出，現在中共決定要玩硬的，要自己修《國安法》，站在台灣的立場，這是一個悲劇，是一個大家都不願意看到的「雙輸」局面，她認為，應該呼籲北京用更大的耐心跟誠意去處理香港問題，另一面也要讓港民認清現實，用更務實冷靜的態度去思考接下來運動該怎麼走？

鄭麗文強調，結果反而是蔡總統先跟大家預告，變成好像跟中共是同一路的了？也就是她說如果通過《國安法》，不就變成「一國一制」了嗎？其實停用《港澳條例》，等於把港民視為跟大陸人民一樣，只能適用《兩岸關係條例》，大家都知道《港澳條例》比《兩岸人民條例》寬鬆、友善，「蔡總統怎麼會這樣講呢？」

18條與60條分開談

「蔡總統所說的《港澳條例》的第18條與第60條是在處理兩件事情。」鍾佳濱解釋，第18條針對的是個別人士的援助，強調民運人士受到極權或威權政體迫害的援助，第60條則是對集體社會制度的保障，在台灣從前總統李登輝以降，從有《兩岸關係條例》到港澳條例，都有實際的案例。

「蔡總統提到的第60條，比較像是美國在去年通過的《香港人權民主促進法案》。」鍾佳濱指出，中國透過香港的特殊待遇獲取了相當的經濟利益，一旦香港相對自主的司法體制或準自治地位被破壞，美國表示將取消給香港的特殊待遇，類似自由世界對中國進行經濟制裁，中國若不能藉由香港而享有特殊經濟地位，勢必改變做法。

鍾佳濱說，「就好像你們家附近雜貨店那位太太，她老公拿了她賺的錢還家暴，你可能會去警告，如果她繼續打老婆，就不跟妳家的雜貨店買東西，這難道是對老闆娘的剝削嗎？這是為了警告她老公不要再繼續家暴。」大家要讓北京清楚，保護香港的繁榮自由及法治化，才符合中國更大的國家利益。

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香港 鍾佳濱 國安法

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