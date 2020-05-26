影／高嘉瑜提徵「肥胖稅」 王定宇：蔡易餘會課比我多

民進黨立委高嘉瑜昨天在立法院質詢衛福部時，建議課徵「肥胖稅」，作為改善健保財務的方案之一，引發討論。民進黨立委王定宇今天打趣回應，「這個問我，好像有點針對性」。王定宇還說，同黨的立委蔡易餘會課到更多稅，兩人都需要再瘦一點。

立法院衛環委員會昨天邀請衛福部專案報告，高嘉瑜質詢衛福部次長薛瑞元時表示，國人患慢性病比例高，光洗腎每年健保支出就達513億、糖尿病支出231億，政府可研擬針對高熱量、高糖份的食物課徵「肥胖稅」，並納入健保財源。

王定宇今天在立院受訪時被問及此議題笑稱，「這個議題問我，好像有點針對性」，並表示自己會努力瘦下來不要被課稅， 同時也呼籲健康很重要，要有適當的運動來維持適當的體重。

王定宇稱除了自己，蔡易餘「會課得比我多稅」，要好好注意一下。

至於開徵肥胖稅的議題還需要討論，王定宇形容，「那條線畫下去很多人會有受辱感覺」。