林飛帆拜會林榮基 「台灣不會割席」

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表示，不排除停止適用港澳條例，銅鑼灣書店創辦人林榮基擔心，港澳條例停用恐影響人道援助和港人居留。民進黨副秘書長林飛帆今天拜會林榮基，林飛帆表示「台灣不會割席」，蔡總統說法不是放棄香港，而是要同國際所有民主夥伴一起，嚴正警告中國懸崖勒馬。

林飛帆透過臉書表示，今天稍早，他去拜訪了銅鑼灣書店的林榮基老闆，對於日前蔡總統公開表達將「和香港人民站在一起」，他特別向林榮基說明，「就我的理解，總統所提的『依據台灣的香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部』，這個意思並非放棄香港，相反的，是要清楚的正告中國政府，如果中國片面撕毀對香港人民的承諾，台灣也會同國際社會善盡我們的力量做出相應措施」。

蔡總統日前發文表示，香港情勢若發生變化可停止適用港澳條例。林榮基擔心，條例停用恐影響人道援助和港人居留，盼政府保留相關條款，勿「一刀切」。林飛帆說，蔡總統這個說法不是放棄香港，而是要同國際所有民主夥伴一起，嚴正警告中國懸崖勒馬。

林飛帆指出，林榮基雖然一開始有些不理解，但經過這幾天媒體報導和他的說明，林榮基能夠理解，也相當感謝台灣的協助。

林飛帆表示，對於蔡總統日前公開支持港人的說法，他認為有幾大意義，包括，與國際民主陣營的友好國家共同撐港、將強化人道救援港人的制度措施、警告中國政府不要片面破壞香港的自主地位。

林飛帆向林榮基表達，作為執政黨的成員和公民社會的一分子，他會更積極提供執政團隊相關建議和資訊，作為完善救援制度的決策參考。他也請林榮基向香港手足表達，希望能夠得到他們的支持，讓台灣一同守護香港的手足。