柯建銘：新國會交出合格成績單 六月中下旬開臨時會

蔡英文總統連任，由蘇貞昌續任行政院長，本周五將至立法院進行施政方針報告，也是新國會第一會期的最後一天。民進黨團總召柯建銘表示，新國會第一個會期即將結束，四黨表現大家都會評鑑，不過，國會陸續通過福國利民的重大法案，算是交出合格的成績單，預計六月中下旬將召開臨時會。

柯建銘表示，新國會第一個會期，總計通過39個法案，再加上議案有53案，包括「國土計畫法」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「農業保險法」、「農民退休儲金條例」、「證券投資人及期貨交易人保護法」等重大立法及修法，特別是因應新冠肺炎疫情，立法院迅速通過紓困條例和預算案，算是交出合格的成績單。

至於何時召開臨時會？柯建銘表示，時間點將落在六月中下旬，但是在端午節前或後，仍需要朝野討論；而相關議題將聚焦NCC、考試院、監察院人事同意權案、「農田水利法」草案、「國民參與刑事審判法」草案，以及「前瞻基礎建設計畫後續4年經費」預算案等。