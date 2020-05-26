不排除停止適用港澳條例 國安幕僚釋疑：不會放棄香港

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，未來不排除停止適用香港澳門關係條例。國民黨主席江啟臣則批評「切割」。蔡總統今天上午表示，「國民黨的講法是錯的」，她之後會做完整的說明。國安幕僚說，持續密切關注528的情勢，適時完整說明，不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是基本原則。

蔡總統日前透過臉書，對中國人大審議港版國安法表態，也就港澳條例第六十條提到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」但國民黨質疑，若無港澳條例，如何與港民站在一起？蔡總統今天說：「會有完整說明，國民黨的講法是錯的。」

國安幕僚說，所謂廢除港澳條例的說法，是正告北京，不要逼迫台港交流走向使用第60條這條路，從蔡總統的臉書文中可看到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」；至於「要或不要」，「一部」或「全部」，必須看北京如何面對台灣與國際社會的喊話。

蔡總統指國民黨講法錯誤，國安幕僚指出，蔡總統的說法很清楚，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」台灣和國際民主國家站在同一陣線，呼籲北京重視對香港的承諾，呼籲北京不要造成更嚴重的情勢，呼籲北京重視香港的民主與人權，很清楚且明確，並非國民黨主席江啟臣所謂「跟北京站在一起」。