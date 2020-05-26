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不排除停止適用港澳條例 國安幕僚釋疑：不會放棄香港

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統在臉書表示，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部；遭質疑「拋棄港人」。圖／總統府提供
蔡英文總統在臉書表示，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部；遭質疑「拋棄港人」。圖／總統府提供

中國全國人大會議將審議港版國安法蔡英文總統日前表態與港人站在一起，未來不排除停止適用香港澳門關係條例。國民黨主席江啟臣則批評「切割」。蔡總統今天上午表示，「國民黨的講法是錯的」，她之後會做完整的說明。國安幕僚說，持續密切關注528的情勢，適時完整說明，不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是基本原則。

蔡總統日前透過臉書，對中國人大審議港版國安法表態，也就港澳條例第六十條提到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」但國民黨質疑，若無港澳條例，如何與港民站在一起？蔡總統今天說：「會有完整說明，國民黨的講法是錯的。」

國安幕僚說，所謂廢除港澳條例的說法，是正告北京，不要逼迫台港交流走向使用第60條這條路，從蔡總統的臉書文中可看到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」；至於「要或不要」，「一部」或「全部」，必須看北京如何面對台灣與國際社會的喊話。

蔡總統指國民黨講法錯誤，國安幕僚指出，蔡總統的說法很清楚，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」台灣和國際民主國家站在同一陣線，呼籲北京重視對香港的承諾，呼籲北京不要造成更嚴重的情勢，呼籲北京重視香港的民主與人權，很清楚且明確，並非國民黨主席江啟臣所謂「跟北京站在一起」。

港版國安法 香港 北京 蔡英文

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國安幕僚：不會放棄香港 會堅守台灣國家利益

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