【重磅快評】懲罰港人、示警北京？厲害了 我的台灣！

中共決定推進香港國家安全立法與執法機制，震撼港台美各界。蔡英文總統在臉書表示，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部；原本強調「這一刻，和香港人民站在一起」的蔡英文，立遭質疑「拋棄港人」，令港人失望。

陸委會解釋，停用港澳條例並非是要放棄香港，而是示警北京通過港版國安法後果嚴重，切勿一意孤行；國安高層也強調蔡總統談話是為了正告北京，不要一意孤行。

不過，北京推進港版國安法，原本就是在港府無力治理又無望立法的國安失能狀態下，繞過港府的單邊立法行動；因此說北京決意一意孤行也沒錯。但蔡英文再度撿到槍，威風了得，於是螞蟻踩大象向北京示警，順便懲罰香港民眾向北京施壓；厲害了，我的台灣！

但澳門從2009年初制定維護國家安全法，到2018年成立維護國家安全委員會，持續推進國安相關的法律、機構與執行機制。除了北京為香港立法和澳門本地立法之別外，港版國安法和澳門國安法內容有何不同，尚不清楚。但從沒聽過蔡英文說澳門情勢發生變化，要停用港澳條例。那麼，到底是蔡英文的國安團隊怠職？或是蔡英文預知港、澳國安法天差地別？更或者根本是狼來了？

蔡英文打算根據港澳條例第60條規定，在港澳情況變化時，依憲法增修文第二條第四項規定程序，停止適用港澳條例，其實是等同行使緊急命令權。新冠疫情期間，全國「順時中」。蔡英文雖然堅拒發布緊急命令，但行政大幅擴權，預算無限膨漲，限制人民權利，監控人民行蹤與訊息；原來沒有緊急命令也可以把權力耍得如此威風，何需緊急命令。

如今港版國安法未到，蔡英文反先揚言祭出緊急命令權反制，果然國安猛於疫情。但政府權力又將如何膨脹？

也許，這就是蔡英文國安人事安排的遠見了；新任國安會秘書長顧立雄正好發揮所長。從黨產會到金管會，顧立雄不負蔡英文之所望；未來台港澳關係因為國安問題，改由兩岸條例及相關國安法制規範，從摸清金流、掌握物流到監控人流，蔡英文可以繼續大喊，厲害了，我的顧立雄！

蔡政府的反中戰略一向是，面對北京措施一籌莫展時，就先懲罰無辜民眾。例如在大陸居住證問題上，蔡政府對北京莫可奈何，於是懲罰台灣民眾，限縮公民權；對於大陸惠台措施，蔡政府也是以懲罰台灣民眾的方式來嚇阻。如今蔡英文說要停用港澳條例，最失望的也同樣是香港民眾。

為了挺港撐港，所以拋棄港人；蔡英文的矛盾辯證法，是連運用辯證法發明一國兩制的鄧小平，都要自嘆弗如的！