外交部：94名滯俄台人 今傍晚抵國門

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶，共計96人，外交部今天表示，今天凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，經東京成田機場轉機，預定在26日傍晚返抵國門。

外交部發言人歐江安今在外交部例行記者會表示，為確保國人順利離境， 駐俄羅斯代表處同仁前往莫斯科SVO機場，代表我國政府向搭機國人與眷屬致意並協助登機。

歐江安指出，為落實入境後相關防疫規定，外交部已責請駐俄羅斯代表處通知所有搭機國人與眷屬，務必嚴格遵守我國相關防疫規定，搭機時全程做好健康安全防護措施。

另依「中央流行疫情指揮中心」會議決議，本次自俄羅斯返台的所有乘客在入境後都必須接受集中檢疫。

歐江安說，對於滯俄國人能夠順利搭機返台，外交部對俄羅斯及日本相關單位，以及日本航空公司提供我方的各項協助，表達由衷謝意。