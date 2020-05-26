蔡總統視導憲兵指揮部 顧立雄首度以國安會秘書長陪同

蔡英文總統上午前往憲兵指揮部，督導快反連、緝毒犬訓練成效，顧立雄首次以國安會秘書長身份陪同蔡總統出席公開場合。在上午視察中，憲指部更首度在蔡總統面前展示紅隼380近程反裝甲火箭彈的武器裝備。

蔡總統視察後致詞表示，每次她到總統府上班，第一個看到的就是憲兵，他們的忠貞、志節、紀律，她都看在眼裡，非常肯定。每年國慶，憲兵的操演也總是獲得國人喝采。

蔡總統說，憲兵具有司法警察身份，有責任打擊犯罪，這幾年，憲兵積極參與反毒工作，從2018年起配合高檢署執行4次全國查緝的行動，成果豐富。今年憲兵成立的緝毒犬分組也投入國軍營區偵查工作。

蔡總統表示，她在520就職演說宣布將會改善部隊管理制度，達成管理現代化、專業化，並在維持團隊軍紀與社會價值之間取得均衡。她期許，憲兵跟她一起打造兼顧部隊紀律也能維護個人權益的從軍環境，讓國軍受到人民尊敬，也讓有志於保家衛國年青人更有從軍的動機。