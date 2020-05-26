連署「台灣執政黨當局」挨轟 高嘉瑜：如此追殺為誰？

中共人大擬修「港版國安法」引發討論。時代力量立委陳椒華日前出臨時提案挺香港，但用字提到「台灣執政黨當局」，引發外界矮化國格討論；該案連署人綠委高嘉瑜、林楚茵同樣受到批評。對此，高嘉瑜表示，提案用字遣詞不妥，自己也有不察之處，但「如此追殺，是為了誰？不如想想怎麼撐香港吧」。

高嘉瑜昨晚在臉書留言回應，沒有人會想刻意矮化台灣，何況是時力委員和自己，陳椒華已致歉，自己也有和她辦公室溝通提醒不妥之處，本案後來也沒有送出，刻意放大並惡意攻擊只是藉題發揮。高說，陳椒華很認真，此次用字遣詞不妥，自己也有不察之處，但如此追殺，是為了誰？不如想想怎麼撐香港吧。

林楚茵也在臉書表示，25日在立院財委會質詢完後，陳椒華拿該提案過來簽署，但沒過多久自己就發現內容及用語不當，隨即撤簽；現在被有心人士誤導已成案，與事實不符，謹說明於上。

陳椒華今日再度對次表達歉意，表示這個提案並沒有成案，也向曾幫忙連署的民進黨立委高嘉瑜、林楚茵表達歉意。陳說，由於臨時提案要3位委員連署才能提案，平日提案給林、高2位立委連署的機會比較高，因此才會向他們尋求支持；提案文字是由自己國會辦公室團隊草擬的，自己當然要負起責任。