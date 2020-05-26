陳時中台南伴手禮曝光了 黃偉哲笑：除內褲外都有設計

衛福部長陳時中預計本周六日到台南，台南市政府將結合在地小吃美食，準備3頓豐盛的「阿中自助餐」給陳時中享用，不過，台南市長黃偉哲對於餐點內容保密到家，他說，太多人要求了，怕公布後隔天會被罵。

台南以小吃聞名，不論是碗粿、蝦捲、擔子麵、虱目魚、烏魚子等都是外縣市遊客到台南必吃的美食，由於選擇性太多元，該準備哪些餐點讓陳時中在2天1夜的台南遊可以品嘗，藉此替台南行銷，也讓市府人員絞盡腦汁。

黃偉哲說，餐點內容不是他一個人決定的，太多人要求，他怕公布出去第二天就會被罵，就如之前他宣傳10種「台南好麵」，結果好幾家業者都抱怨為何沒被列入，所以這次他會謹慎一點，「幸好自助餐可以放20、30種讓阿中部長選」。

至於伴手禮部分，黃偉哲笑著透露說，袋子、衣服、帽子、鞋子都會經過設計，除了內褲沒有，其他應該都會有。