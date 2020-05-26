周六確定！ 指揮中心證實 陳時中下台南示範防疫新生活

「防疫五月天」本周六台南行確定！中央流行疫情指揮中心上周六日南下屏東墾丁，示範防疫新生活運動、並舉行疫情記者會。除了農產推銷外，指揮官陳時中包括身上穿的花襯衫、腳上踩的木屐都成熱搜；其驚人威力也帶起觀光效應，也讓不少縣市紛紛邀請陳時中，期待來「業配」一下。

而日前傳出台南市長黃偉哲，也向中央爭取希望部長能夠到台南玩一玩，昨日更在臉書發文表示，確定陳時中本周六來台南協助行銷觀光。對此，指揮中心今證實此事，並表示指揮官陳時中本周六日將南下台南，不過相關行程安排，目前還在討論中。

台南市長黃偉哲，在臉書發文表示：台南歡迎您！並向敬愛的鄉親報告最新消息，表示在他的誠摯邀請下，陳時中部長已經確定於本周六（5月30日），前來台南協助行銷觀光。台南市並熱情歡迎所有的好朋友到來。

而台南立委陳亭妃，昨日也在臉書宣布，陳時中確定前往台南。她表示別懷疑，大家真的沒看錯，在眾人敲碗敲到碗都破好幾個後，阿中部長已允諾，將前往台南推廣防疫新措施。她並向鄉親徵求推薦阿中部長必去、必吃的美食景點。此發文一出，讓台南人大呼超期待。

據了解，兩天行程包含三個景點。第一天陳時中下午抵達台南後，先去一個點，晚上再到另一個點；隔天吃完早餐後再去一個景點，隨後召開中央流行疫情指揮中心記者會；而在品嚐當地美食部分，傳出東山咖啡、周氏蝦捲、台南好米做成的壽司等農特產品及在地美食，都在考量範圍。

對此，指揮中心發言人莊人祥證實指揮官陳時中本周六將至台南待兩天，示範防疫新生活運動。不過莊人祥說，因行程還在討論中，這兩天討論更明確後，會再對外公布。