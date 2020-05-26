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高市府推振興方案 綠議員批：救韓非救急

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府推總額5000萬的振興經濟方案，民進黨議員康裕成(左)、簡煥宗批這是在罷免前的大灑幣。記者蔡孟妤／攝影
高市府推總額5000萬的振興經濟方案，民進黨議員康裕成(左)、簡煥宗批這是在罷免前的大灑幣。記者蔡孟妤／攝影

高市府推總額5000萬的振興經濟方案，民進黨議員批這是在罷免前的大灑幣，市府規避採購法，縮短標期，就是想趕在罷免投票前推出，「是救韓，不是救急」。市府經發局長伏和中說，議員多慮，推方案就是為了要讓高雄經濟趕快復甦，中央的振興券要到7月才開始，市府希望在此前先刺激高雄買氣。

民進黨議員簡煥宗說，5000萬標案看起來完全就是在罷免前的大灑幣，決標日期在六月1日，實際上，去查上網公告的標案總金額不是5千萬，是4900萬，有意規避採購法相關規定。

民進黨議員康裕成說，不反對發放紓困抵用券，但市府振興方案「是救韓，不是救急」，韓國瑜宣布要用5000萬元來辦振興購物嘉年華及發放抵用券，但5月22日經發局上網公告的採購金額竟是4900萬元。

康裕成說，因為如果真的用5000萬元公告，根據採購法「等標期」最短是18天，6月8日才能決標。但經發局公告的採購金額是4900萬元，「等標期」最短11天，6月1日決標，6月2日就可以發放抽獎抵用券等。

康裕成指，兩者最大的差別在6月6日前或6月6日後。但其實只要將5月22日的公告提早一周在5月15日或4月底公告，就能提早在6月1日前發放，故意用4900萬元上網公告，很明顯就是在規避採購法，呼籲市府將「等標期」延為18天，在6月8日決標，6月9日發放抽獎抵用券，不然「有種就用你的選舉餘額發就好」。

市府經發局長伏和中說，振興方案總預算是5千萬，但裡面要做網站、要印消費券，所以另外有一筆將近100萬，是屬於做網站跟消費券印製，後面才會是4900萬，「我覺得議員實在是多慮了，不用想那麼多，其實就是為了要讓高雄經濟趕快復甦。」

對外界質疑還沒有結標，為什麼要先做？伏和中強調，高雄的夜市、商圈受到很大經濟衝擊，中央的振興券要到7月才開始，市府希望在中央振興券還沒開始前，先推振興方案，讓大家知道現在疫情已舒緩，可以多來高雄，所以選擇在6月1日啟動振興方案。

伏和中說，市府消費抵用券已印好、網站也設置好了，6月1日即可開始推行。「不用想太多，真的就是為了讓高雄的經濟能夠早點復甦，早一點讓大家回復正常的生活。」

被問到萬一流標怎麼辦？伏和中說，市府備用方案已經準備好，可放心。他並表示，5千萬振興方案估計可帶來33億的經濟效益。神祕大獎一定超過百萬名車，但希望未來能夠再結合一些業者讓這個獎更大、更有吸引力，所以目前不公布。

民進黨 罷免

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