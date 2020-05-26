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【重磅快評】光明正大也可贏 偏偏要作弊的民進黨政府

聯合報 / 主筆室

罷免高雄市長韓國瑜的活動，已經進入最後階段。罷免成敗的關鍵，在於投票率的高低。支持罷韓的一方，自然是千方百計想要炒熱罷韓熱度，提高投票率。只是連政府也攪和進去，各式各樣的為罷韓賣力演出，就令人很難苟同了。

最努力演出的，當屬「獨立機關」中央選舉委員會。近一個多月來，中選會不放過任何機會，積極說明各種與罷韓相關事務，可說殫精竭慮。光是視察投開票所，就可以發好幾篇新聞稿；商借投開票所期間，更是幾乎每天報告進度，令人瞠目結舌。

與2017年罷免黃國昌相比，中選會在同一時期的新聞稿，罷韓比罷昌足足多了6倍。再對照2018年九合一選舉公投綁大選期間，諸多公投審議的爭議，中選會的「惜字如金」，中選會對罷韓的積極態度，若說這是選務中立，恐怕沒人相信。

其次，高鐵也來湊一角，推出購票優惠，而且優惠時間押在5月27日到6月19日之間，罷韓投票日「恰好」就在其中。無獨有偶，台鐵此時也發公文給員工，「提醒」設籍在高雄者可「請假投票」。雖說高鐵和台鐵都各有說法，但可信度如何，卻是一望即知。

而在罷免活動正式起跑當日，可能代表民進黨參與高雄市長補選的行政院長陳其邁，忽然「南下」勘災，而且重頭戲就放在高雄。雖然陳其邁也去了台南，卻略過災損相對比較嚴重的雲林、屏東，如果這和罷韓無關，什麼才和罷韓有關？

最不應該牽扯，卻也牽扯進去的是法務部。有罷韓團體冒用法務部的標誌作圖提倡罷韓，法務部長蔡清祥被問及此事，對於其是否違法卻是閃爍其詞，甚至說「視情況可以原諒就原諒」。對照民進黨政府過去對這種造假訊息動輒提告、恫嚇、舉發來看，此次法務部簡直是佛心滿點。其原因為何？當然只是「顏色對了」。

韓國瑜是否應該被罷免，當然見仁見智，選民心中各有一把尺。但從罷韓的聲勢來看，其實通過的機率不低。但民進黨政府此時的表現，就宛如一個上考場的學生，明明光明正大作答就可及格過關，卻還是堅持要作弊，用各種政府資源讓罷免活動成為不公平競爭，連選務機關、國營事業和司法行政機關都全力表演。這樣的政府，只能讓人搖頭了。

罷韓 罷免 投票率

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