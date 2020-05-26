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藍營批停用港澳條例與港切割　蔡總統：會有完整說明

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
蔡英文總統（中）上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄（左）及國防部長嚴德發（右）陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，三人與部隊一起合影。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統（中）上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄（左）及國防部長嚴德發（右）陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，三人與部隊一起合影。記者鄭超文／攝影

蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄及國防部長嚴德發陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，面對外界對停用港澳條例的批評，蔡總統在與官兵們合影後對媒體表示，我們會有完整的說明，國民黨的講法是錯的。

由於大陸將通過港版國安法限制香港的自由法治，蔡英文總統在社群媒體上提出，視情勢停用港澳條例，國民黨主席江啟臣昨天批評，民進黨政府已完全執政，對香港問題必須有所因應，不能讓人覺得選前撐香港，選完要切割香港；一旦停止適用港澳條例，怎麼跟港人站一起。

總統選後第一次公開視導國軍，就前往守衛總統府的憲兵，憲兵進行快反連戰力、緝毒犬成效展示，總統最後和官兵一起合影。

蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，總統最後和官兵一起合影後離去。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，總統最後和官兵一起合影後離去。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，並驗收緝毒犬成效展示，總統還親自丟毛巾給緝毒犬。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，並驗收緝毒犬成效展示，總統還親自丟毛巾給緝毒犬。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄及國防部長嚴德發陪同，最後和官兵一起合影。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄及國防部長嚴德發陪同，最後和官兵一起合影。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統（後排右三）上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄（後排左二）及國防部長嚴德發（後排右二）陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，。記者鄭超文／攝影
蔡英文總統（後排右三）上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄（後排左二）及國防部長嚴德發（後排右二）陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，。記者鄭超文／攝影

香港 港版國安法 憲兵

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