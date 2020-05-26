藍營批停用港澳條例與港切割　蔡總統：會有完整說明

蔡英文總統上午前往視導「憲兵指揮部」，由新任國安會秘書長顧立雄及國防部長嚴德發陪同，這是顧立雄上任後首次陪同總統視察部隊，面對外界對停用港澳條例的批評，蔡總統在與官兵們合影後對媒體表示，我們會有完整的說明，國民黨的講法是錯的。

由於大陸將通過港版國安法限制香港的自由法治，蔡英文總統在社群媒體上提出，視情勢停用港澳條例，國民黨主席江啟臣昨天批評，民進黨政府已完全執政，對香港問題必須有所因應，不能讓人覺得選前撐香港，選完要切割香港；一旦停止適用港澳條例，怎麼跟港人站一起。