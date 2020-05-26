蔡政府女性閣員史上最少 國民黨：不如侯友宜和柯文哲

國民黨今舉行記者會質疑行政院長蘇貞昌新內閣42位政務官當中，竟只有2位女性、比率4.76％，史上最低，懸殊的男女比例，完全違背了蔡英文當年競選總統的承諾，「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」，凸顯了民進黨內男性威權文化，要求蔡總統、蘇貞昌調整增加女性閣員。

對比前總統陳水扁、馬英九以及現任總統蔡英文的女性閣員比例，國民黨發現，2000年扁時代的唐飛內閣就任時女性比例為21.4％，2004年游錫堃內閣為17％；2008年馬時代的劉兆玄內閣為20.8％，2012年陳冲內閣為23.4％；到蔡英文上任後，2016年林全內閣即驟降為10％，到今年520更腰斬為4.76％，女性閣員比例不只持續下降，還是雪崩式下跌。

國民黨文傳會主委王育敏指出，2012年蔡英文競選總統期間發表的女性政策白皮書指陳，「政府任命女性政務官的比例不僅沒有進步，反而出現女性政務官人數減少的趨勢。顯示政府在人事任命上，缺乏改革魄力，提拔優秀女性從政貢獻其專業所長」。蔡英文還具體承諾，將「積極促進各級政府首長、部門主管及民意代表等公職與委員會委員的任一性別比例不低於三分之一。」

王育敏表示，四年前林全內閣女性比例僅10％，引發婦女團體抗議，蔡英文當年在臉書上反省，並承諾會「要求執政團隊，在所有的決策當中，務必要把性別議題納入考慮」，還說「我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」但現今女性閣員比例更又下跌到4.76％新低，當年蔡英文的自我反省變自我打臉，一切都是空話。

國民黨文傳會副主委李永萍表示，台灣女性參政比例過去一直在亞洲居冠，但如今女性閣員只剩下兩位，不僅令人難過更覺得相當丟臉。四年前蔡政府女性閣員只有10%比例已經夠低，結果四年後竟腰斬成4.76%，這位女總統不顧女性在參政這條路上的努力，還設下對女人的障礙，讓女性閣員站比例創下史上最低。

李永萍說，國民黨執政直轄市中，新北市政府局處首長女性佔35.71%，高雄市政府也有17%，對照行政院女性閣員僅佔4.76％，表示蔡英文團隊還不如新北市長侯友宜和高雄市長韓國瑜；國民黨文傳會副主委王鴻薇也說，就連台北市多個局處首長也由女性擔綱，顯示蔡也不如台北市長柯文哲。