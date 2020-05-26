聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡政府女性閣員史上最少 國民黨：不如侯友宜和柯文哲

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨今舉行記者會質疑行政院長蘇貞昌新內閣42位政務官當中，竟只有2位女性、比率4.76％，史上最低，懸殊的男女比例，完全違背了蔡英文當年競選總統的承諾，「台灣第一位女性總統、女性閣員比例倒數第一」，凸顯了民進黨內男性威權文化，要求蔡總統、蘇貞昌調整增加女性閣員。

對比前總統陳水扁、馬英九以及現任總統蔡英文的女性閣員比例，國民黨發現，2000年扁時代的唐飛內閣就任時女性比例為21.4％，2004年游錫堃內閣為17％；2008年馬時代的劉兆玄內閣為20.8％，2012年陳冲內閣為23.4％；到蔡英文上任後，2016年林全內閣即驟降為10％，到今年520更腰斬為4.76％，女性閣員比例不只持續下降，還是雪崩式下跌。

國民黨文傳會主委王育敏指出，2012年蔡英文競選總統期間發表的女性政策白皮書指陳，「政府任命女性政務官的比例不僅沒有進步，反而出現女性政務官人數減少的趨勢。顯示政府在人事任命上，缺乏改革魄力，提拔優秀女性從政貢獻其專業所長」。蔡英文還具體承諾，將「積極促進各級政府首長、部門主管及民意代表等公職與委員會委員的任一性別比例不低於三分之一。」

王育敏表示，四年前林全內閣女性比例僅10％，引發婦女團體抗議，蔡英文當年在臉書上反省，並承諾會「要求執政團隊，在所有的決策當中，務必要把性別議題納入考慮」，還說「我特別把這件事寫在這裡，不只是回應，反省，也是對自己的提醒。」但現今女性閣員比例更又下跌到4.76％新低，當年蔡英文的自我反省變自我打臉，一切都是空話。

國民黨文傳會副主委李永萍表示，台灣女性參政比例過去一直在亞洲居冠，但如今女性閣員只剩下兩位，不僅令人難過更覺得相當丟臉。四年前蔡政府女性閣員只有10%比例已經夠低，結果四年後竟腰斬成4.76%，這位女總統不顧女性在參政這條路上的努力，還設下對女人的障礙，讓女性閣員站比例創下史上最低。

李永萍說，國民黨執政直轄市中，新北市政府局處首長女性佔35.71%，高雄市政府也有17%，對照行政院女性閣員僅佔4.76％，表示蔡英文團隊還不如新北市長侯友宜和高雄市長韓國瑜；國民黨文傳會副主委王鴻薇也說，就連台北市多個局處首長也由女性擔綱，顯示蔡也不如台北市長柯文哲。

蔡英文 內閣

延伸閱讀

最新民調陳時中感情溫度87.78度 壓勝小英67.6度

影／拋韓國瑜參加520？ 侯友宜：國家慶典是重要事情

影／女性閣員新低 國民黨：蔡英文總統愧對女性同胞

中央發振興券 侯友宜：新北有不一樣方式

相關新聞

影／高嘉瑜提徵「肥胖稅」 王定宇：蔡易餘會課比我多

民進黨立委高嘉瑜昨天在立法院質詢衛福部時，建議課徵「肥胖稅」，作為改善健保財務的方案之一，引發討論。民進黨立委王定宇今天...

傅崐萁擬申請視訊問政 林淑芬：顏清標都不敢這麼高調

立委傅崐萁日前入監服刑，由於未褫奪公權，仍具立委身份，今天也傳出傅崐萁擬提出「視訊問政」申請。民進黨立委林淑芬在臉書批評...

台權會：若停用港澳條例而無配套 有違「撐香港」意志

中國人大會議將審議「港版國安法」，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，但提到不排除停止適用「香港澳門關係條例」，引發相關討...

研議外籍人士入境 陳時中：緊急醫療人道列優先名單

今年23歲的印尼籍家庭看護妮娜在台期間被確診「再生不良性貧血」，必須盡快進行骨髓移植，否則會有生命危險。與她配對成功機會...

廢港澳條例太絕情？ 藍綠立委各解讀

總統蔡總統對廢《港澳條例》的發言，藍綠怎麼看？國民黨立委鄭麗文26日接受本報專訪表示，蔡等於是說若《國安法》真的實施，連《港澳條例》都要關門，在傷口上灑鹽也太無情了。民進黨立委鍾佳濱則用家暴比喻，中共

綠色是原諒的顏色？許淑華等藍委換「綠頭貼」諷蔡政府

罷韓團體Wecare冒用法務部logo作成「韓國瑜不值得你觸法」文宣引發爭議，但法務部長蔡清祥卻公開在立院備詢的時候說「...

林飛帆拜會林榮基 「台灣不會割席」

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表示，不排除停止適用港澳條例，銅鑼灣書店創辦人林榮基擔心，港澳條例停用恐...

柯建銘：新國會交出合格成績單 六月中下旬開臨時會

蔡英文總統連任，由蘇貞昌續任行政院長，本周五將至立法院進行施政方針報告，也是新國會第一會期的最後一天。民進黨團總召柯建銘...

不排除停止適用港澳條例 國安幕僚釋疑：不會放棄香港

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，未來不排除停止適用香港澳門關係條例。國民黨主席江啟臣...

72票過半 立院同意楊翠任促轉會主委

立法院今進行促轉會人事同意權案投票，通過促轉會委員提名名單，楊翠獲得72票出席立委過半同意票，確定將擔任促轉會主委。

【重磅快評】懲罰港人、示警北京？厲害了 我的台灣！

中共決定推進香港國家安全立法與執法機制，震撼港台美各界。蔡英文總統在臉書表示，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦...

WHA秋季復會 外交部：關注提案是否獲適當處理

世衛大會5月暫告一段落，預定秋季復會。外交部今天說，將持續加強與友邦及理念相近國家溝通聯繫，以維持、加大國際支持動能，並...

熱門新聞

罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

影／連44天本土零確診 指揮中心宣佈6月7日起大規模解封

2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央

飯店「666優惠專案」引發罷韓聯想 義联集團：全面停售

影／敦睦艦隊染疫結案 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。