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馬祖對外交通流量剩6成 小三通解封考量「兩岸關係」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情衝擊離島經濟發展，連江縣（馬祖）縣長劉增應表示，因應疫情，馬祖從2月起就限縮小三通，也暫時禁止漁船赴陸及接觸陸船，也暫緩雇用大陸漁工等，種種限制導致對外交通流量降低六成。至於小三通何時該解封？他認為，要考量兩岸關係及中國大陸疫情等因素。報系資料照
新冠肺炎疫情衝擊離島經濟發展，連江縣（馬祖）縣長劉增應表示，因應疫情，馬祖從2月起就限縮小三通，也暫時禁止漁船赴陸及接觸陸船，也暫緩雇用大陸漁工等，種種限制導致對外交通流量降低六成。至於小三通何時該解封？他認為，要考量兩岸關係及中國大陸疫情等因素。報系資料照

新冠肺炎疫情衝擊離島經濟發展，連江縣（馬祖）縣長劉增應表示，因應疫情，馬祖從2月起就限縮小三通，也暫時禁止漁船赴陸及接觸陸船，也暫緩雇用大陸漁工等，種種限制導致對外交通流量降至六成。至於小三通何時該解封？他認為，要考量兩岸關係及中國大陸疫情等因素。

台大公衛學院今天召開抗新冠肺炎說明會，邀請劉增應分享馬祖防疫經驗。兩岸小三通因疫情，陸委會宣布2月10日起小三通航線暫停航線。但隨著疫情放緩，交通部規劃兩岸小三通逐步解封，第一階段針對金、馬客運解封，但不中轉；第二階段則是陸配、台商可透過小三通中轉；第三階段為全面開放。

劉增應表示，目前是馬祖觀光旺季，但因疫情因素，空中及海上交通流量降低一半以上，整體對外交通剩6成。且因邊境控管政策，目前小三通仍暫停航線，馬祖也暫時禁止漁船赴大陸及接觸陸船、且暫停雇用大陸漁工，連大陸砂石船進港，人員都採「不落地」原則。

劉增應也說，兩岸小三通何時解封，目前官方已在規劃時程。但他也說，小三通解封要考量的因素眾多，包括兩岸關係、中國大陸疫情是否趨緩、國內監視系統（如邊境檢測、快篩試劑資源）是否完備、新冠肺炎疫苗或有效抗病毒藥物是否發明等。

台大公衛學院院長詹長權表示，新冠肺炎衝擊各地經貿活動，我國離島地區倚賴觀光、外貿，中央政府應在疫情放緩之際，思考如何讓國門「開一點」。他也肯定，我國醫療資源超前部署，連離島都有負壓隔離病房，且馬祖與中國大陸距離非常近，卻能守住疫情「是台灣奇蹟」。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，新冠肺炎已達全球560萬例確診、約30萬人死亡，但歐美國家疫情有放緩趨勢，正在逐步解封；但秘魯、巴西等中南美洲，以及俄羅斯、印度的疫情持續延燒，不能忽視疫情再度引爆全球大流行。

疫情 新冠肺炎 小三通

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