最新民調陳時中感情溫度87.78度 壓勝小英67.6度

根據台灣民意基金會今日發表的最新民調，民眾對蔡英文總統的「感情溫度」達67.6度，受到絕大多數台灣人的喜愛。但同時，行政院長蘇貞昌也有63.82度、副總統賴清德68.1度。防疫總指揮陳時中溫度更是高達87.78度，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，前無古人後無來者，不可能再出現。

台灣民意基金會今日發表「蔡英文總統的下一個四年」最新民調。民調顯示，七成一的人基本贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，近一成六的人不贊同；蔡英文總統獲得超過七成台灣人民的肯定與支持，再創個人總統任內歷史新高記錄。對民進黨再次完全執政，六成九的人基本上對民進黨未來執政有信心，雖然有二成二的人沒信心。

游盈隆指出，回顧蔡英文第一任任內，民調滿意度起伏非常高，呈現W型滿意度。選後一直維持高支持度，可歸納出三點因素，817萬票餘威猶存、蜜月期效應仍在，以及過去四個月防疫出色表現。

與談的前立委林濁水則認為受到「聚旗效應」影響。「聚旗效應」是美國政治學家米勒在1970年代提出，意指在面對重大國家危機時，國民會傾向支持領導人。

林濁水指出，蔡英文總統受到三波聚旗效應影響，第一次是中共領導人習近平在去年元旦談話拋出兩岸一國兩制、第二次是香港反送中事件，第三次是新冠肺炎疫情，不斷墊高蔡英文支持度，形成今日不可思議的高現象。但林濁水也提到，前兩次聚旗效應發生，是因為蔡英文總統包裝成辣台妹，在此之前她支持度一直低迷不振，如果以後不再當辣台妹，會不會有問題是個大問號。

此外，這次調查也運用了「感情溫度計」來測量選民對總統候選人感情的冷熱。游盈隆表示，根據過往經驗，感情溫度達到58度以上就是總統級人物，其中，陳時中遙遙領先其他人的人氣非常清楚。陳時中高到87.78度，這是不可能再發生，前無古人、後無來者。

不過，陳時中人氣飆漲與疫情特殊狀況有關，能否繼續維持要再觀察。賴清德的68.1度比他接任行政院長時調查的溫度更高，也超越蔡英文總統，對此游盈隆解讀，台灣人的溫情主義包袱，希望給賴清德送暖。