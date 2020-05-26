影／拋韓國瑜參加520？ 侯友宜：國家慶典是重要事情

新北市府在新月橋打造鑽戒布景，卻遭周刊爆料要打造高雄愛情摩天輪的加拿大團隊認為是抄襲，甚至說新北市長侯友宜決定參加520總統就職，讓高雄市長韓國瑜傻眼，對此侯友宜表示，過去就有類似造型在新北，至於參加國家慶典，他沒有其他行程就參加，還是以國家慶典為重。

侯友宜說，2018年就有類似的造型在新北市，不過都無關緊要，大家好好拚建設，讓建設都能夠突飛猛進，讓民眾可以喜愛很多觀光景點。

至於520總統就職，侯友宜說，他早就有準備，只要不是很有重要的行程他就會去參加，國家慶典還是最重要的一件事情，所以有些例行性會議還是以國家慶典為原則，至於別的縣市是否參加他都尊重，每個人有不一樣的事情在做。