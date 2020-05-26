聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／拋韓國瑜參加520？ 侯友宜：國家慶典是重要事情
新北市府在新月橋打造鑽戒布景，卻遭周刊爆料要打造高雄愛情摩天輪的加拿大團隊認為是抄襲，甚至說新北市長侯友宜決定參加520總統就職，讓高雄市長韓國瑜傻眼，對此侯友宜表示，過去就有類似造型在新北，至於參加國家慶典，他沒有其他行程就參加，還是以國家慶典為重。
侯友宜說，2018年就有類似的造型在新北市，不過都無關緊要，大家好好拚建設，讓建設都能夠突飛猛進，讓民眾可以喜愛很多觀光景點。
至於520總統就職，侯友宜說，他早就有準備，只要不是很有重要的行程他就會去參加，國家慶典還是最重要的一件事情，所以有些例行性會議還是以國家慶典為原則，至於別的縣市是否參加他都尊重，每個人有不一樣的事情在做。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言