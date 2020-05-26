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2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央
今年國慶煙火將在台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，這是台南首次舉辦國慶煙火，目前已向中央提出2處建議地點，包括安平港、將軍漁港，會盡快與國慶籌備委員會討論，做出最後決定。
台南市議長郭信良今天上午到議會質詢，一開始即宣布2020國慶煙火要在台南舉辦的好消息，不過，他建議，國慶煙火施放的地點應該不要離市區太遠，且要有水的地方，才能透過倒影看見煙火絢麗效果，另外，還必須考量停車與疏散等方便性，可以考慮連接安南區、北區的「觀海橋」鹽水溪高灘地範圍。
黃偉哲表示，這是有史以來國慶煙火首次在台南舉辦，目前已向中央提出2處建議地點，包括安平港、將軍漁港，觀海橋附近可列入選項，市府會盡快統整與國慶籌備委員會商討。
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