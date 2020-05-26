綠委提「傅崐萁條款」 立委判有期徒刑確定就解職

立委傅崐萁日前入監服刑，有關立委犯刑確定是否解職引發討論。民進黨立委鍾佳濱、范雲、林昶佐等人提出「立法委員行為法」修正草案，擬修訂「傅崐萁條款」，明定立委若受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告或未執行易科罰金者，由立法院解除職權；該案最快29日列入院會報告事項。但基於法律從新從優原則，傅崐萁將不會適用此條文。

鍾佳濱在提案說明中指出，現行「立法委員行為法」並未針對犯刑確定、取得外國國籍之立法委員訂定相關解除職權之規範，因此參考地方制度法及國籍法相關規定提出修法補破網。鍾佳濱說，地方民代有明確規範，中央民代界定不清的情況，盼能透過修法更完備。

提案內容明定，經法院判決當選無效確定、選舉無效確定，致影響其當選資格者；犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者；犯組織犯罪防制條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，與犯前二款以外之罪，受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告或未執行易科罰金者，均由立法院解除當事人之立委職權。此外，取得外國國籍者、褫奪公權尚未復權者，也納入解職適用範圍。

此外，民進黨立委林楚茵也提案修「立法委員行為法」，主張立委於各會期報到期限內未完成報到者，應予停發歲費及公費，至其完成報到後，始得發放自該會期起之歲費及公費。