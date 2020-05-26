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勿光說不練 在野黨籲蔡政府修港澳條例撐香港
近日由於中共擬修訂「港版國安法」，香港街頭衝突再現。對此，在野黨同聲呼籲蔡政府要拿出更積極的作為，用實際行動支持香港。國民黨立委及民眾黨皆提案修正「香港澳門關係條例」，讓台灣支持香港民主運動能更有力道。內政委員會召委藍委陳玉珍表示，將在28日排案討論修訂「港澳條例」與香港情勢相關的議題，並請陸委會、內政部提出意見。
藍委陳以信提出「港澳條例第18條修正草案」，在原條文新增第二項，將政治因素及庇護程序明確化。明定經主管機關認定為適用前項之香港或澳門居民，進入台灣地區時，排除入出國及移民法對於港澳居民未經許可入境台灣的罰則。
民眾黨團同樣提案修「香港澳門關係條例第18條」。明定港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。該案目前已完成一讀，送入委員會待審。
陳玉珍表示，28日正逢中共預計修訂港版國安法，因此請相關部會來立院進行備質詢，除了討論香港情勢，也探討蔡英文總統日前提及的港澳條例第60條、與已有許多提案版本的第18條之修法可行性，但當天並不會排審法案。
時代力量黨團總召邱顯智則說，盼立法院長游錫堃召集朝野協商，針對同聲譴責撐香港、港澳條例18條具體化、緊盯變化顧台灣等事項討論，並研擬國會共同聲明，讓台灣在此議題上有更多積極行動。
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